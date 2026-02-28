S vaučerom za obrazovanje lakše je dobiti željeni posao

Čak 66 posto nezaposlenih korisnika vaučera za obrazovanje, jedne od mjera za povećanje zapošljivosti nezaposlenih i promjenu karijere zaposlenih osoba, koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), zaposlilo se unutar šest mjeseci od završetka programa obrazovanja. Analiza korisnosti te mjere pokazala je da je 84 posto nezaposlenih pronašlo posao u roku od 12 mjeseci nakon edukacije, a kod zaposlenih je taj omjer manji: 16 posto njih zaposlilo se u novoj struci unutar šest mjeseci, a 28 posto njih u roku od 12 mjeseci, doznajemo u HZZ-u.

Treba istaknuti da zaposleni tu mjeru ne koriste uvijek samo sa željom da promijene karijeru nego edukaciju prolaze i kako bi se dodatno obrazovali, da bi zadržali postojeće radno mjesto. Štoviše, zanimljivo je da zaposleni zapravo tu mogućnost obrazovanja koriste češće nego nezaposleni. Podaci HZZO-a pokazuju da je od početka provedbe obrazovanja putem sustava vaučera dodijeljeno ukupno 54.437 vaučera. Od toga je 7099 dodijeljeno u 2022. godini (5533 zaposlena i 1566 nezaposlenih ljudi), 8445 vaučera dodijeljeno je u 2023. (5862 zaposlena i 2583 nezaposlena), potom 13.963 u 2024. godini (10.974 zaposlena i 2989 nezaposlenih), 24.304 u 2025. godini (15.318 zaposlenih i 8986 nezaposlenih) te 626 vaučera u 2026. godini (384 zaposlena i 242 nezaposlena).



Svi trenutno dostupni programi za koje je moguće podnijeti zahtjev nalaze u Katalogu vještina i programa, koji se može pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Katalog sadrži popis zelenih, digitalnih i ostalih vještina koje su identificirane kao tražene na tržištu rada, kao i popis obrazovnih programa koji omogućuju njihovo stjecanje. Iznos vaučera za obrazovanje utvrđuje se prema programu koji korisnik odabere, a u slučaju da želite izabrati program čija je cijena viša, možete je doplatiti sami. Za zaposlene korisnike to često čine poslodavci.

HZZ, osim troška obrazovanja, nezaposlenima podmiruje prijevoz te trošak liječničkog pregleda (ako je to uvjet za zanimanje koje je odabrao), a svim korisnicima i trošak osiguranja, ako nisu osigurani drukčije. Nakon obrazovanja nezaposleni mogu koristiti i mjere za samozapošljavanje preko HZZ-a.



- Tijekom 2025. korisnici vaučera najčešće su stjecali temeljne digitalne vještine, educirali se za osobne asistente, pomoćnike u nastavi te svladavali vještine internetskog marketinga i brendiranja. Među traženim edukacijama bila je i ona za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama te njegovateljice u skrbi o starijim i nemoćnim osobama - ističu u Zavodu.



Među traženim edukacijama u zadnje vrijeme su i one vezane za ekologiju, wellness industriju te rad u OPG-ima, doznajemo u Učilištu Galbanum, koje već 20 godina vodi edukacije iz ekologije i komplementarnih terapija. Među programima koji se u zadnje vrijeme posebno traže su prerada i priprema ljekovitog bilja i njegovo korištenje u kozmetici, aroma tretmani, klasični programi za masere, ekološka proizvodnja ljekovitog bilja, voća i povrća te gospodarenje u OPG-u.

- Do danas je kroz naše programe prošlo više tisuća polaznika - ljudi su stekli nova znanja i vještine, pokrenuli vlastite djelatnosti, unaprijedili kvalitetu svog života i života svojih obitelji. Mnogi su polaznici u Galbanumu pronašli novi životni smjer i obogatili svoj profesionalni put - upravo zahvaljujući edukaciji koja spaja teoriju i praksu, pod vodstvom vrhunskih predavača i stručnjaka iz različitih područja. Tako da, definitivno se isplati - zaključuje Lidija Delić, fitoaromaterapeutkinja i ravnateljica Učilišta Galbanum.