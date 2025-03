Sabor će raspravljati o velikim ulaganjima u hrvatske otoke

Hrvatski sabor raspravit će ovaj tjedan nekoliko izvješća, uključujući i Izvješće o provedbi Zakona o otocima u 2023. po kojem je u otoke te godine uloženo gotovo 640 milijuna eura, što je manje nego ranijih godina kada je po objašnjenju Vlade ulaganja uvećala izgradnja Pelješkog mosta.

Na ovotjednom saborskom rasporedu je sedam točaka, od kojih su pet izvješća, a Izvješće o provedbi Zakona o otocima u 2023. godini zastupnici će raspraviti u utorak.

Izvješće pokazuje da je u hrvatske otoke u 2023. uloženo gotovo 640 milijuna eura, no to je oko 15 posto manje nego rekordne 2022. kada je uloženo 698 milijuna eura. Prvi je to put od 2017. da se ulaganje u otoke nije povećalo, nego se smanjilo u odnosu na godinu prije.

Vlada, koja je izvješće dostavila, objašnjava kako su u posljednje tri godine ukupna ulaganja "uvelike uvećana zbog dinamike realizacije projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom", odnosno izgradnje Pelješkog mosta s pristupnim cestama i Stonske obilaznice.

Od 2006. do 2023., dakle u 18 godina, u otoke je uloženo gotovo 5,5 milijardi eura, u prosjeku oko 309 milijuna eura godišnje.

Sve to, kažu u Vladi, govori da Hrvatska svoje otočno područje, stanovništvo i život na otocima prepoznaje kao područje od posebnog državnog interesa i kao područje velikih prirodnih, gospodarskih i turističkih potencijala.

Gospodarstvenici na otocima od 2018. do 2023. uprihodili gotovo 11 milijardi eura

Zanimljivi su podaci o snazi otočnog gospodarstva. Gospodarstvenici na otocima su od 2018. do 2023. uprihodili gotovo 11 milijardi eura, a najveći prihodi od 2,5 milijardi eura, ostvareni su u 2023., što je bio rast od 15, 41 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Unatrag pet godina neprestano raste broj poduzetnika, kao i broj zaposlenih na otocima.

Sabor će u utorak raspraviti i dva zakona o potvrđivanju ugovora bitnih za izgradnju Sunčane elektrane Korlat, snage 99 MW, potpisanih u listopadu prošle godine.

Ukupni troškovi povezani s projektom iznose 62 milijuna eura, od čega će se 30,38 milijuna eura financirati sredstvima iz Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i HEP-a, uz državno jamstvo, a preostali iznos od 31,62 milijuna eura iz sredstava Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, uz državno jamstvo.

U srijedu o obrani i razminiranju

Srijeda je rezervirana za rasprave o Godišnjem izvješću o obrani za 2023. i o Izvješću o provedbi plana protuminskog djelovanja u 2024. godini.

Prvo izvješće prikazuje aktivnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH u 2023. godini, stanje i razvoj obrambenih sposobnosti, provedbu obrambenih priprema, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte, prioritete i rezultate.

Izvješće je dokument kojim se zastupnicima i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti i djelovanje Ministarstva i Hrvatske vojske te predstavlja mehanizam demokratskog nadzora nad obrambenim resorom.

U četvrtak su na dnevnom redu izvješća, odnosno informacije Hrvatske narodne banke (HNB) o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2024., odnosno u drugom polugodištu 2023. godine.

Sabor ovotjedni rad završava u petak, glasovanjem o raspravljenim točkama.