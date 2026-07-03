Sabor danas glasa: Nova pravila za taksiste i apartmane te povjerenstvo za Medikol

Izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu preciznije se uređuje način obavljanja autotaksi prijevoza, što znači da putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, a aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu cijelo vrijeme pružanja usluge.

Uvest će se i posebne registarske taksi pločice za sva taksi vozila, radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu. Također su predviđene i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti, poput neprikazivanja cijena, promjene uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe te nepoštivanja pravila o aplikacijama i karticama vozača.

Nadzor i prekršajno kažnjavanje taksista na terenu uz prometnu inspekciju moći će provoditi i komunalni i prometni redari, policija te carina. Uspostavit će se i brža provjera uvjeta za izdavanje kartice vozača i njezina kontinuirana kontrola valjanosti.

Saabor će glasati i o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se u turističku djelatnost uvodi niz novosti. Svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu imat će obvezu ishoditi tzv. registracijski broj i to za svaku smještajnu jedinicu kojom raspolažu, čime se onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata na platformama za iznajmljivanje.

Zakonom se precizira odredba o mogućnosti smještaja osoba koji nisu članovi uže obitelji u stanovima, apartmanima i kućama za odmor, a ugostiteljima - pravnim osobama i obrtnicima, ukida se mogućnost izdavanja novih rješenja za apartmane i sobe u prostorima stambene namjene. Osim toga, uvodi se i zabrana usluživanja energetskih pića maloljetnicima.

Zastupnici će također odlučiti hoće li osnovati Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i nadležnim državnim tijelima te mogućim institucionalnim propustima i nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga.

Između ostalog, glasat će se o Prijedlogu strategije biogospodarstva do 2035., izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2025., godišnjem izvješću o obrani za 2025.godinu te odluci o povlačenju pripadnika Oružanih snaga RH iz misije i operacije potpore miru.