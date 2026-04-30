KAOS SE NASTAVLJA

Sabor danas neće glasovati o Ustavnom sudu! Na odluku ćemo pričekati barem 2 tjedna...

Piše HINA
Zagreb: Sabor o izboru troje sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik nadležnog Odbora za Ustav Ivan Malenica (HDZ) najavio je da bi se o Ustavnom sudu moglo glasati za dva tjedna.

Hrvatski sabor u četvrtak neće glasati o izboru trojice predloženih kandidata za suce Ustavnog suda, naime, ta točka nije uvrštena u plan današnjeg glasovanja, a predsjednik nadležnog Odbora za Ustav Ivan Malenica (HDZ) najavio je da bi se o Ustavnom sudu moglo glasati za dva tjedna.

Saborska rasprava o tome održana je u srijedu, nakon što je vladajuća većina na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložila kandidate Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca.  Oporbeni SDP i Možemo poručili su u srijedu u raspravi da neće sudjelovati u izboru po modelu ucjene i ultimatuma vladajućih, dok su iz HDZ-a uzvratili kako je oporba ta koja opstruira izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.

Siniša Hajdaš Dončić prozvao Plenkovića: 'Sve želi po svom'

''Prvo sljedeće glasanje je u tjednu kada Sabor nakon stanke počinje s radom, od 11. do 15.svibnja. Vjerujem da će do tada doći prijedlog predsjednika Republike za Vrhovni sud i da će se steći uvjeti da se glasa za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda, ali i za ustavne suce'', izjavio je Malenica za HRT.

Plenković udario po oporbi zbog ustavnih sudaca: 'Moj sin Ivan (4) bi bio bolji pregovarač...'

S obzirom da, prema izjavama oporbe, nema dvotrećinske većine za kandidate Ustavnog suda, ta točka nije uvrštena u današnji plan glasovanja.

 Javni poziv za suce Ustavnog suda ponovit će se ukoliko predloženi kandidati budu odbijeni na glasovanju.

