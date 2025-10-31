Sabor: HDZ navodi povijesna ulaganja u vrtiće, oporba nejednako financiranje

Uoči saborske rasprave o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju nekoliko klubova zastupnika zatražilo je u petak stanku, pri čemu je oporba kritizirala nejednak sustav financiranja vrtića i nejednake plaće, a iz HDZ-a su isticali povijesna ulaganja Vlade u predškolski odgoj. Od 2016. godine Vlada je uložila 530 milijuna eura u izgradnju vrtića diljem cijele Hrvatske. „To su povijesna ulaganja, time je stvoreno 46 tisuća novih mjesta u vrtićima u cilju da svako dijete ima mjesto u vrtiću, sadašnji obuhvat je 88 posto”, kazala je u stanci Majda Burić u ime Kluba HDZ-a.

Istaknula je da su veliki pomaci učinjeni i u financiranju dječjih vrtića, pa je Vlada osigurala dodatnih 147 milijuna eura za fiskalnu održivost vrtića, koje mogu iskoristiti za povećanje plaća ili smanjivanje cijene koju plaćaju roditelji ili za kupovinu didaktičkih materijala.„ Vlada premijera Plenkovića osigurala je i ostvarila viši standard ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i generalno kvalitetu života”, naglasila je Burić.

Glasovac: Sustav nepravedan i generira nejednakosti

Drugačije viđenje ima dio oporbe koji smatra da je sustav financiranja vrtića nepravedan, pa se plaće odgojitelja i uvjeti razlikuju ovisno o gradu ili općini.

„Sustav financiranja vrtića i dalje je nepravedan jer generira nejednakosti, lokalne jedinice imaju različite financijske kapacitete o kojima ovisi kakvo će biti predškolsko obrazovanje u nekoj općini ili gradu. U jednom gradu dijete vrijedi 200 eura godišnje, a u drugom 2000 eura”, kazala je Sabina Glasovac (Klub SDP-a) .

„Jako smo razočarani ovim prijedlogom zakona zbog toga što se njime ne rješavaju, nego prekrivaju problemi vrtića, dok država govori o milijunima eura za gradnju vrtića, u njima nema tko raditi, nedostaje nam čak 7000 odgojitelja, plaće su niske, uvjeti loši, a sada se pokušava taj problem cementirati na način da u vrtićima rade nestručne zamjene”, dodala je Glasovac.

Njezina stranačka kolegica Ivana Marković dometnula je kako je Vlada sufinancirala iz EU sredstava izgradnju vrtića, za koje su lokalne jedinice pripremile projekte i financirale to sa 70 posto, a Vlada s 30 posto.

„Kritizirate Vladu koja je po prvi put krenula u sufinanciranje izgradnje, troškova rada i ostaloga za vrtiće", uzvratio im je Josip Borić (HDZ).

Bulj: Treba nam novi cjeloviti zakon o predškolskom odgoju

Miro Bulj u ime Kluba Mosta poručio je kako je potrebno donijeti novi cjeloviti zakon o predškolskom odgoju. „Treba ujednačiti plaće odgojitelja u cijeloj državi, Vlada je pravilnicima nametnula plaće što je ok, međutim najveći dio pada na račun lokalnih jedinica”, kazao je i predložio model kakav je za osnovne škole, da decentralizirana sredstva idu prema svim lokalnim jedinicama u istim iznosima.

Draženka Polović (Klub Možemo!) osvrnula se na slučaj u Karlovcu, ustvrdivši da je jedna magistra predškolskog odgoja izvrgnuta javnom linču HDZ-ovog vodstva na čelu s gradonačelnikom jer je povodom održavanja manifestacije Dana kruha tražila da roditelji potpišu privolu za sudjelovanje djece u vjerskim obredima. Tvrdi da je postupila po zakonima i pravilima struke.

„Zaboravili ste spomenuti da je riječ o gradskoj vijećnici iz stranke Možemo! i da se sve događalo u okviru političke rasprave”, odgovorio joj je Damir Mandić (HDZ). „Ne radi se o tome da je ona branila zakone i propise, već o običnom Možemovskom ideološkom nasilju”, rekao je zastupnik HDZ-a.