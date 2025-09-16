Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Sabor je postao tek privjesak Plenkovićeve vladavine

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Sabor je postao tek privjesak Plenkovićeve vladavine
Zagreb: Počela 7. sjednica Hrvatskoga sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Rasprava o zabrani pozdrava “Za dom spremni” poslužila je kao ilustracija takve jalove saborske polemike, gdje se SDP zapleo u vlastite kontradikcije uspješnije nego što je uspio prokazati one Plenkovićeve

Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru trebalo bi biti najteže iskušenje premijera Andreja Plenkovića. Ispada da je zapravo najlakše. Ne samo zato što je u ovih deset godina balansiranja na tankoj parlamentarnoj većini shvatio da ga nitko ne može uzdrmati, i ne samo zato što ga do narednih izbora čekaju duge tri godine, već i zbog toga što su zastupnici Hrvatskog sabora u svom povratku s godišnjih odmora potvrdili da su oni zapravo sami sebi svrha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025