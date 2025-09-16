Rasprava o zabrani pozdrava “Za dom spremni” poslužila je kao ilustracija takve jalove saborske polemike, gdje se SDP zapleo u vlastite kontradikcije uspješnije nego što je uspio prokazati one Plenkovićeve
KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Sabor je postao tek privjesak Plenkovićeve vladavine
Čitanje članka: 1 min
Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru trebalo bi biti najteže iskušenje premijera Andreja Plenkovića. Ispada da je zapravo najlakše. Ne samo zato što je u ovih deset godina balansiranja na tankoj parlamentarnoj većini shvatio da ga nitko ne može uzdrmati, i ne samo zato što ga do narednih izbora čekaju duge tri godine, već i zbog toga što su zastupnici Hrvatskog sabora u svom povratku s godišnjih odmora potvrdili da su oni zapravo sami sebi svrha.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku