Sabor o Sandri Artuković Kunšt: 'Pokušavaju je osporiti jer misle da ona neće imati kontrolu'

To što kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Sandra Artuković Kunšt nije impresionirala predsjednika HDZ-a, to joj može biti smo plus. Njega su impresionirali kadrovi poput Gabrijele Žalac, Tomislava Tolušića i drugih, rekao je Arsen Bauk (SDP) tijekom saborske rasprave o prijedlogu predsjednika države. Naime, kandidatkinja Artuković Kunšt nije dobila podršku Vrhovnog suda ni vladajuće većine na matičnom saborskom odboru. Vladajući joj zamjeraju što je bila dio politike, odnosno zamjenica ministra u vladi Zorana Milanovića. Bauk je rekao kako je riječ o kandidatkinji koja je bez mrlje u karijeri.

- Pokušavaju je osporiti jer valjda smatraju da neće imati kontrolu. Ona je ključna vjerojatno zbog njihovih članova i sudskih postupaka protiv njih - rekao je SDP-ovac.

Poručio je kako je ovaj postupak borba za neovisno sudstvo.

- Ne trebaju nam predsjednica ili predsjednik Vrhovnog suda koji će nekoga impresionirati, nego onaj tko će raditi. Ovaj impresionistički narativ neka ostane predsjedniku Vlade, jer njega su puno mutniji tipovi impresionirali - rekao je Bauk.

Mrak Taritaš (Glas) ustvrdila je kako se izbor predsjednika Vrhovnog suda redovito pretvara u cirkus navodeći kako kandidatkinja koju predlaže predsjednik države ne zadovoljava visoke kriterije HDZ-a, koji je za glavnog državnog odvjetnika izabrao čovjeka koji se dopisivao i družio s osuđenicima.

Podršku kandidatkinji, osim vladajuće većine, uskratio je i Most, a Božo Petrov joj zamjera što je u slučaju "švicarac" u sudskim predmetima zauzela stranu banaka jer je branila "lex Perković" kompromitirajući međunarodni ugled Hrvatske, javno hvalila LGBTQ aktivizam i blatila referendum o braku. HDZ-ovac Nikola Madžar naveo je kako je Artuković Kunšt ostala bez njihove potpore jer na matičnom odboru nije ponudila konkretne mjere za povećanje učinkovitosti Vrhovnog suda, za rješavanje dugotrajnih predmeta i skraćivanje procesnih radnji u građanskim postupcima. O prijedlogu predsjednika države zastupnici bi trebali glasati u petak, a izvjesno je da prijedlog neće proći u Saboru jer, osim vladajućih, protiv imenovanja Artuković Kunšt je i dio oporbe. Najizglednije je raspisivanje novog javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda.

Predsjednik države Zoran Milanović inzistira da sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Artuković Kunšt bude izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Najavio je kako će je ponovno predložiti i u slučaju novoga poziva, osim ako ona sama ne odustane.