TATJANA KATKIĆ STANIĆ

Sabor: Prisegnula je nova pravobraniteljica za djecu

Piše HINA,
Zagreb: Prisegnula Tatjana Katkić Stanić | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pravobranitelj za djecu imenuje se na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovan, a zadaća mu je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona

Na početku sjednice Hrvatskog sabora u srijedu novoizabrana pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić prisegnula je da će se u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak RH i dužnost obavljati pravedno, časno, savjesno, nepristrano i u najboljem interesu djece.

Hrvatski sabor prošlog je tjedna tajnim glasovanjem izabrao Katkić Stanić, magistru socijalnog rada s 32 godine radnog staža, od čega 25 u sustavu socijalne skrbi, a sedam u sustavu pravosuđa, za novu pravobraniteljicu za djecu.

Pravobranitelj za djecu imenuje se na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovan, a zadaća mu je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona.

Nakon prisege, predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković čestitao je novoj pravobraniteljici i zaželio joj puno uspjeha u radu na novoj odgovornoj dužnosti.

