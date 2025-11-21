Sabor tajno glasovao: Evo tko je nova pravobranitejica za djecu

Za novu pravobraniteljicu za djecu na mandat od osam godina, Hrvatski sabor u petak je u tajnom glasovanju izabrao Tatjanu Katkić Stanić, a za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Ines Pavlačić.

Za mjesto pravobraniteljice natjecalo se osam kandidatkinja, a najviše glasova, 75, dobila je Katkić Stanić, magistra socijalnog rada s 32 godine radnog staža, od čega 25 u sustavu socijalne skrbi, a sedam u sustavu pravosuđa.

Dosadašnja pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević dobila je 40 glasova, Marina Katinić Pleić devet, a 'nula glasova' Tatjana Holjevac, Marina Matković, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić i Edita Štok.

Od 150 zastupnika, glasačke listiće za izbor pravobraniteljice primila su 124 zastupnika, nevažećih listića nije bilo.

Proglašavam da je za pravobraniteljicu izabrana Tatjana Katkić Stanić, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa podsjetio da prije stupanja na dužnost pravobraniteljica daje prisegu. Pozvat ćemo je da to učini, najvjerojatnije, idući tjedan, najavio je.

Za izbor pravobraniteljice potrebna je bila natpolovična većina od broja zastupnika koji su glasovali.

Za izbor čelne osobe Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa trebali su glasovi 76 zastupnika, a upravo ih je toliko dobila Ines Pavlačić, vršiteljica dužnosti predsjednice Povjerenstva.

Proglašavam da je za predsjednicu Povjerenstva izabrana Ines Pavlačić, koja na dužnost stupa danom izbora, kazao je Jandroković.

Njeni protukandidati Toni Domazet, Svetislav Drakulić i Sanja Ružman dobili su jedan, dva i 44 glasa.

Od 150 zastupnika, listiće su primila njih 124, glasovala su 123, a nevažećih je listića bilo 40, naveo je predsjednik Sabora.

Izborom Pavlačić popunjeno je mjesto koje je upražnjeno od travnja kada je bivša predsjednica Aleksandra Jozić Ileković zatražila razrješenje zbog, rekla je, problema u radu tog tijela, posebno apostrofirajući da su neki članovi podrivali njegov rad.