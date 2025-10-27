Obavijesti

SJEDNICA

Sabor raspravlja ovaj tjedan o zabrani mobitela u školama

Sabor raspravlja ovaj tjedan o zabrani mobitela u školama
Zagreb: Sabor izglasao ponovno uvođenje vojnog roka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U srijedu će raspravljati o prijedlogu oporbene zastupnice Marije Selak Raspudić da se u školama zabrani korištenje pametnih telefona, pametnih satova i tableta, osim u edukacijske svrhe

U Hrvatskom saboru ovaj će tjedan dominirati teme koje se odnose na financijski sektor, te na odgoj i obrazovanje, konkretno na zabranu mobitela u školama, a u petak, 31. listopada Sabor završava aktualnu, 7. sjednicu započetu 15. rujna. Nakon stanke za blagdan Svih svetih, počinje nova sjednicu koja će potrajati do sredine prosinca i na kojoj će Sabor, među inim, donijeti i državni proračun za iduću godinu. Radni tjedan zastupnici će otvoriti raspravom o tri zakona koji se odnose na financijski sektor, a jedan od njih je i Prijedlog zakona o kreditnim institucijama, koji je ključan za bankarski sektor.

Novi zakon ponajprije se predlaže jer je važeći od svog donošenja mijenjan osam, ali i kako bi se u nacionalno zakonodavstvo prenijela europska direktiva u pogledu nadzornih ovlasti, sankcija, podružnica iz trećih zemalja i okolišnih socijalnih i upravljačkih rizika, tzv. CRD VI.

Utvrđeni rok za prijenos CRD VI u nacionalno zakonodavstvo je 10. siječnja iduće godine.

Napravljene su i dorade koje se tiču zaštite potrošača, jasnije su propisane obveze kreditne institucije u vezi pružanja predugovornih informacija ugovaranja usluga, objave i redovitog ažuriranja parametara promjenjive stope i dostave godišnjih obavijesti.

Kreditnim se institucijama uvodi obveza da izrade i HNB-u dostave interne metodologije utvrđivanja strukture naknada za sve usluge koje imaju u ponudi za potrošače.

Sabor će u utorak raspraviti i izmjene zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnim ovlastima i alternativnim investicijskim fondovima.

Zabraniti mobitele u školama

U srijedu će raspravljati o prijedlogu oporbene zastupnice Marije Selak Raspudić da se u školama zabrani korištenje pametnih telefona, pametnih satova i tableta, osim u edukacijske svrhe ili ako je to opravdano medicinskim razlozima.

Situacija je danas takva da je u pojedinim školama, pa čak i gradovima đacima zabranjeno koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije, dok u drugima to nije regulirano ni na koji način. Učenike to dovodi u nejednak položaj, stoga treba uvesti pravila koja će važiti za sve, navodi zastupnica u svom prijedlogu da se izmjeni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Odgojem i obrazovanjem, ali predškolskim, zastupnici će se baviti i u petak. Vlada im je, naime, predložila da izmjene Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, na način da u državnom proračunu i dalje budu osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine.

Također, predlaže se ukidanje dosadašnje odredbe prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće.

U praksi je to bilo dovelo do smanjenja broja dostupnih mjesta u jaslicama i otežavalo upis djece ranjivih skupina mlađe dobi. S obzirom na infrastrukturna ulaganja i povećanje kapaciteta u dječjim vrtićima, ta odredba više nije relevantna.

