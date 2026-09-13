Sabor reže rasprave i mijenja pravila replika, Selak Raspudić: To su tek kozmetičke promjene

Saborski zastupnici, pa i oni iz manjih klubova na koje će izmjene više utjecati, u načelu su za izmjene saborskog Poslovnika koje bi trebale skratiti i dinamizirati njihove rasprave, no Marija Selak Raspudić (Drito) drži kako su to "nevažne kozmetičke promjene" i ne rješavaju ključne probleme.

Izmjenama Poslovnika, koje Hrvatski sabor tek treba raspraviti, rasprave zastupničkih klubova skratile bi se s dosadašnjih 15 na 10 minuta, a pojedinačne rasprave s 10 na pet minuta. Uvela bi se mogućnost repliciranja između klubova, odnosno njihovih predstavnika, a s druge bi se strane ukinula mogućnost da si zastupnici iz istog kluba međusobno repliciraju, 'razvlačeći' tako raspravu.

Uvodi se novina i kod traženja povrede Poslovnika, instituta koji su zastupnici do sada mahom zloupotrebljavali kako bi dodatno međusobno replicirali.

"Povreda Poslovnika više ne bi bila vezana za pojedinačnog zastupnika nego bi ju mogao tražiti klub", rekao je nedavno predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon što je s predstavnicima klubova dogovorio hodogram skore jesenske sjednice.

U slučaju da je povreda opravdana, ne bi bilo sankcije, ali ako bi bila neopravdana, tada bi Klub dobio opomenu i mogao bi još jednom tražiti povredu, a ako bi i drugi put prekršio pravilo, onda više kroz taj dan ne bi mogao koristiti povredu Poslovnika", naveo je.

Puljak: Treba se vratiti rješenjima iz doba covida

Marijana Puljak (Centar) potvrdila je da su to točke oko kojih su se suglasili predstavnici klubova koji su bili na ovotjednoj sjednici Predsjedništva.

"Ovo sam pitanje na sjednici potaknula upravo ja jer smo o tome već razgovarali nekoliko puta, nakon čega se ne dogodi ništa. Stoga sam predložila da se dogovorimo barem oko osnovnih stvari oko kojih se ionako svi slažemo. Suglasili smo ovih par točaka i sada očekujemo od predsjednika Sabora nacrt u pisanom obliku", rekla je.

Slaže se da rasprave treba skratiti. "Ako ne možete u deset minuta artikulirati stavove, nećete ih ni u 20", kazala je i napomenula kako su zastupnici po modelu, koji se sada predlaže, radili i u pandemiji covida. "Rasprave su bile smislene i bilo nam je svima dovoljno vremena", dodala je.

Pozitivnim ocjenjuje i ukidanje repliciranja unutar kluba. Iako zastupnicima, posebno onima u manjim klubovima, to služi kao još jedan alat uz pomoć kojeg imaju priliku iznijeti svoj stav razmjenjujući mišljenje sa stranačkim kolegom, zastupnici su suglasni da se na taj način rasprave "razvodnjavaju".

Puljak se dodatno zauzima da se zastupnicima vrati mogućnost da pojedinačan stav iznesu s govornice, a ne kao sada, iz zastupničke klupe.

Selak Raspudić: Nevažne kozmetičke promjene

Selak Raspudić (Drito), koja je u prošlom sazivu Sabora predložila temeljite izmjene Poslovnika, sada predložene ocjenjuje - nevažnima.

"Kao netko tko je predložio cjelovite izmjene i tko se izborio na Ustavnom sudu da svaki zastupnik može predlagati izmjene Poslovnika, razočarana sam činjenicom da se i dalje govori o detaljima koji neće promijeniti supstancijalno način funkcioniranja Sabora, koji je protudemokratski, jer je s ovakvim Poslovnikom Sabor podvrgnut Vladi", poručuje.

Stava je da su predložene izmjene tek "kozmetičke" te da je od toga koliko zastupnici imaju vremena za raspravu, puno važnije izmijeniti minimalno tri ključne stvari.

Predlaže da se ministrima uvede obveza da, ako u propisanom roku ne odgovore na pisana zastupnička pitanja, moraju doći na plenarnu sjednicu i odgovoriti im usmeno. Traži da se o izboru ministara raspravlja isključivo na plenarnoj sjednici, a ne na odborima, te da se uvede kvorum od najmanje trećine zastupnika za održavanje plenarne sjednice jer je "nedopustivo da je sabornica prazna".

"Još je mnogo bitnih stvari, poput toga da se izvješća institucija rasprave u tekućoj godini, da se uvede obveza da se rasprave sve točke dnevnog reda", kaže zastupnica i tumači kako bi to dalo smisao i oporbenim prijedlozima. "Mi često predlažemo, a naši prijedlozi često nikada ne dođu na dnevni red za raspravu", istaknula je.

Ovo sve su iluzije promjena i to je potpuno nevažno, kaže za predložene izmjene i naglašava kako je bitno da se zastupnici uvažavaju i da mehanizmima koje imaju mogu kontrolirati Vladu. "Ovako se Sabor pretvara u jedan teatar u kojemu je svrha jedino međusobno prepucavanje", ustvrdila je.

Peternel: Najatraktivnije se ukida

Igor Peternel (DOMiNO) suglasan je da način rada Sabora treba mijenjati jer je, kaže, građanima dosadan. Nema problem sa skraćivanjem rasprava, dapače, pozdravlja to, ali se nikako ne slaže s ukidanjem instituta povreda Poslovnika.

"Ono što je najatraktivnije, to se ukida. Te kratke forme omogućuju interaktivnost, to ljude zanima, a ne govor od 20 minuta. Povreda Poslovnika je služila kao jedna vrsta replike jer je nekada postojao ispravak krivog navoda, kojeg više nema. Sada se to zloupotrebljavalo, što mi je, također, sporno, međutim, principijelno je krivo ukidati ih", poručuje.

To je kao da ukidate automobile jer ima vozača koji se ne drže propisa i ugrožavaju promet, slikovit je bio Peternel.

Upozorava kako bi ukidanje korištenja tog instituta zapravo mogao polučiti kontraefekt u sabornici.

"Ako ukinete povrede Poslovnika, a dođe do stvari koje zahtijevaju hitnu repliku, jer je, primjerice, netko dao lažnu informaciju, dogodit će se to da će se ljudi svejedno uključivati, galamiti, dolazit će straža pa će ih isključivati", prognozira zastupnik.

Piše: Nikol Zagorac