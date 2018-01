Sabor: Tek 10-ak zastupnika raspravljalo nakon mjesec dana

Iako su imali mjesec dana praznika i tek su se vratili u saborske klube, zastupnicima je očito već postalo naporno.

O Zakonu o djelatnosti psihoterapije u petak je raspravljala njih nekolicina, točnije rečeno tek njih 10-ak. A na dnevnom redu su mali tek tri točke. Da se ne zaboravi, plaća između 15.000 i 19.000 kuna svejedno im sjeda na račune. Iz džepova građana.



Upravo na to je ukazao i SDP-ov Gordan Maras koji je prozvao prvenstveno vladajuće jer oni predstavljaju Zakon, a na raspravi ih nema.



Ovim Zakonom bi se uredili poslovi psihoterapije kao samostalne djelatnosti za koju je potrebno osnivanje Hrvatske komore psihoterapeuta na način da se propišu uvjeti za obavljanje djelatnosti psihoterapije kako bi te poslove mogli obavljati i nezdravstveni radnici pod propisanim uvjetima.



- Prema podacima Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske, broj educiranih stručnjaka nezdravstvene struke koji u svom radu koriste neku od psihijatrijskih metoda odnosno tehnika je bitno veći od broja liječnika specijalista psihijatrije koji u svom radu koriste psihoterapiju kao metodu liječenja odnosno njihov omjer je 80 posto prema 20 u korist stručnjaka nezdravstvene struke - istaknula je Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu demografije, predstavljajući Zakon.



Složili su se zastupnici da je to područje koje konačno treba urediti, a pozdravili su i osnivanje Komore psihoterapeuta. Predsjednik Sabora našalio se i povukao paralelu s radom Sabora.

- Ovaj Zakon možda može djelotvorno djelovati i na naš rad - rekao je.



SDP-ova Romana Jerković smatra kako bi članstvo u Komori trebalo biti obvezno.

- Rad Komore je izuzetno važan jer je ona ta koja propisuje pravila igre i koja je odgovorna za to tko će dobiti dopusnicu za rad. Stoga je presedan da članstvo u Komori nije obavezno - rekla je Jerković.



SDP-ov Željko Jovanović istaknuo je kako je problem siva zona u kojoj caruju diletantizam, profiteri i raznorazni vračevi.

- A brojni građani kod takvih nestručnjaka ostavljaju velike novce - rekao je.



Anka Mrak Taritaš iz Glasa izrazila je zabrinutost jer prema tom Zakonu i ona kao arhitekt koja ima visoku spremu može biti psihoterapeut. A HDS-ov Goran Dodig, inače psihijatar po struci, izrazio je mišljenje da bi upravo ona bila izvrstan psihoterapeut.



- Slušajući kako govori o problemima koje očito poznaje, mislim da bi bila izvrstan psihoterapeut za edukacije pa čak i s tom bazičnom edukacijom. Zbog toga jer kad govori, govori i o detaljima, koji su nekad vrlo važni. Onaj koji uočava detalje, očito je sistematičan, a za ovo područje treba sistematičnost - pojasnio joj je Dodig.