Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o Strategiji poljoprivrede do 2030., krovnom dokumentu, kojim se želi povećati vrijednost poljoprivredne proizvodnje na 30 milijardi kuna godišnje.

"Osobito je važno povećati produktivnost, poticati poljoprivredna gospodarstva, posebice male i mlade poljoprivrednike, u tom pogledu uz nacionalna sredstva bit će nam važno i pet milijardi eura iz EU fondova", ističe premijer Andrej Plenković.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković navodi kako ta strategija donosi viziju razvoja poljoprivrednog sektora u idućih 10 godina, utvrđuje razvojne potrebe, ciljeve, prioritete i aktivnosti kojima će se ostvariti strateški ciljevi poljoprivredne politike.

Strategija ima četiri cilja: povećati produktivnost i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora, jačati održivost i otpornost poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, obnoviti ruralno gospodarstvo i unaprijediti uvjete života u ruralnim područjima te poticati inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Ministrica ističe i kako Strategija poljoprivrede do 2030. prepoznaje potencijale za razvoj poljoprivredne proizvodnje u smjeru proizvoda viših dodanih vrijednosti te komplementarnih aktivnosti na ruralnom području poput turizma, usluga biogospodarstva, bolje povezanosti s prehrambenom industrijom, digitalizaciju.

Osnovni joj je zahtjev učinkovitije korištenje javnih novčanih sredstava kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i sredstava za ruralni razvoj.

Naglašava i kako će se mjere poljoprivredne politike u najvećoj mjeri financirati iz proračuna EU za poljoprivredu i državnog proračuna.

Do 2027. Hrvatskoj je iz proračuna EU dostupno oko pet milijardi eura, odnosno procijenjeno je da će do 2030. za provedbu ciljeva i prioriteta Strategije poljoprivrede do 2030. biti utrošeno 7,5 milijardi eura, kaže ministrica poljoprivrede.