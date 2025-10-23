Sabor u petak donosi zakone za temeljno vojno osposobljavanje

Hrvatski sabor u petak će izmijeniti zakone o obrani i o službi u oružanim snagama te time stvoriti uvjete za uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, glasovat će i o drugim raspravljenim točkama među kojima je i rebalans ovogodišnjeg državnog proračuna.

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, uskoro se kreće s potrebnim aktivnostima i pozivima za to osposobljavanje, a prvi se ročnici u vojarnama očekuju već početkom iduće godine.

Koje će obuke novaci prolaziti i vještine učiti, preciznije će se znati uskoro, prije same obuke proći će zdravstveni pregled kako bi se utvrdilo jesu li za nju sposobni.

Osobama koje zbog vjerskih ili moralnih nazora ne žele sudjelovati u vojničkim dužnostima bit će dopušten prigovor savjesti, temeljnu vojnu obuku od tri mjeseca odradit će u Civilnoj zaštiti ili u lokalnim jedinicama u trajanju četiri mjeseca.

Za vojno osposobljavanje naknada će iznositi 1100 eura mjesečno, dok će za civilnu službu biti manja, a kolika, uredit će se uredbom.

Sabor će glasovati i o rebalansu ovogodišnjeg državnog proračuna, koji je predložila Vlada, a kojim se ukupni prihodi povećavaju za 30 milijuna eura i iznose 33 milijarde eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura i iznose 36,8 milijardi eura.

Prije glasovanja o samom rebalansu, glasovat će i o 50-ak amandmana koje su na njega podnijeli zastupnici, a koje su Vladini predstavnici, uz izuzetak amandmana Magdalene Komes (HDZ), jedinog koji je stigao iz redova većine, redom odbili.

Cilj rebalansa, kako je objasnio ministar financija Marko Primorac, je uskladiti proračunske stavke s odlukama koje su se donosile nakon donošenja samog proračuna.

U tom kontekstu ključna obilježja rebalansa su više od milijardu eura za građane i umirovljenike, u vidu povećanja mirovina, izdvajanja za plaće zaposlenih u državnim i javnim službama, a tu su i socijalne i porodiljne naknade, objasnio je ministar.

Na glasovanje čeka i Vladino godišnje izvješće, odnosno premijerovo izvješće o stanju nacije, koje je oporba žestoko napala, tvrdeći da nema veze sa stvarnošću i da su u njemu frizirani podaci.

Hrvatska se ne vodi pesimizmom i slikom zemlje permanentne krize i lošeg stanja, nego radom, povjerenjem i odgovornošću, uzvratio je premijer Andrej Plenković, pohvalivši se rastom plaća, mirovina, izdvajanjima za demografiju, političkom stabilnošću.

Očekuje se da će zastupnici glasovati i o izmjenama i dopunama pet pravosudnih zakona koji se donose radi pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) koje se očekuje iduće godine.

Na izjašnjavanje čeka i prijedlog da Davora Orlovića, tajnika Hrvatskoga sabora, kojemu je istekao mandat, Sabor ponovno, na četiri godine, imenuje na tu dužnost. Tajnika Sabora imenuje odnosno razrješuje dužnosti Sabor, a na prijedlog predsjednika Sabora, u ovom slučaju Gordana Jandrokovića.