VIDEO Američka vojska napala brod u Pacifiku: 'Narko-teroristi donose otrov na našu obalu!'

Američka vojska proširila je svoju kampanju protiv droge izvodeći kasno u utorak napad u Pacifiku na brod za koji je sumnjala da prevozi drogu, rekao je u srijedu Reutersu američki dužnosnik.

Koliko je poznato, taj je napad prva američka operacija u Pacifiku otkad je Trumpova administracija počela ofenzivu protiv trgovine drogom, što je dovelo do najmanje sedam napada u karipskom području i dramatično podiglo napetosti s Venezuelom i Kolumbijom.

Dužnosnik koji je želio govoriti pod uvjetom anonimnosti, nije dao nikakve pojedinosti osim da je na brodu u trenutku napada bilo sedam ljudi za koje se sumnja da su krijumčari.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

- Narko-teroristi koji namjeravaju donijeti otrov na naše obale neće pronaći sigurno utočište nigdje na našem kontinentu", poručio je Hegseth putem društvene mreže X, na kojoj je objavio i snimku napada. Kako tvrdi, pogođeni brod bio je u vlasništvu terorističke organizacije, a koristio se za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku. Hegseth tvrdi da je, prema obavještajnim podacima, plovilo bilo uključeno u ilegalni prijevoz narkotika, da se kretalo poznatom krijumčarskom rutom i da je prevozilo drogu.

Naglasio je da u napadu nije bilo ozlijeđenih među američkim snagama, a krijumčare je usporedio s terorističkom mrežom Al Kaida.

- Kao što je Al Kaida vodila rat protiv naše domovine, tako i ovi karteli vode rat protiv naše granice i našeg naroda. Neće biti utočišta ni oprosta - samo pravda - napisao je Hegseth.

Najnoviji napad događa se u kontekstu gomilanja američke vojske na Karibima, što uključuje razarače s navođenim raketama, borbene zrakoplove F-35, nuklearnu podmornicu i oko 6500 vojnika.

Pravni stručnjaci postavljaju pitanje zbog čega napade provodi američka vojska umjesto Obalne straže koja je glavna američka agencija za provođenje pomorskog zakona, te zašto se ne poduzimaju drugi napori za zaustavljanje pošiljki prije pribjegavanja smrtonosnim napadima.

Prošli tjedan Reuters je izvijestio da su dva navodna trgovca drogom preživjela američki vojni napad na Karibima. Spašeni su i prevezeni na ratni brod američke mornarice prije nego što su vraćeni u svoje matične zemlje Kolumbiju i Ekvador.

U napadima na Karibima poginulo je najmanje 32 ljudi, ali Trumpova administracija pružila je dosad malo detalja, primjerice koliko su droge plovila prevozila ili kakve konkretne dokaze je imala da brodovi prevoze drogu.