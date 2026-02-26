Sabor u petak o poslovanju slobodnih zona u 2024. godini

Poslovanje slobodnih zona u 2024. godini, tema je o kojoj će u petak raspravljati Hrvatski sabor, izvješće pokazuje da se broj zona nije promijenio u odnosu na prethodnu godinu i da su korisnici svih slobodnih zona ukupno uprihodili 257 milijuna eura, što je za 16, 5 posto više nego 2023..

Svih šest slobodnih zona bilo je aktivno, dvije kopnene: u Zagrebu i u Bakru, na području Škrljeva, te četiri lučke zone u Puli, Rijeci, Splitu i Pločama.

U 2024., odnosu na prethodno razdoblje, niti broj tvrtki – korisnica zona, ni broj zaposlenih, ni neki drugi ekonomski pokazatelji nisu se značajnije mijenjali.

U slobodnim zonama je u 2024. godini poslovalo 48 korisnika s 1.464 zaposlenih. Dok je broj korisnika gotovo jednak broju koji je poslovao u 2023. godini, broj zaposlenih je za 182 manji. Najveće smanjenje bilježe slobodne zone luke Ploče (103) i Zagreb (67).

Što se tiče financijskih pokazatelja, korisnici zona su ukupno ostvarili 257,2 milijuna eura prihoda, a na razini svih slobodnih zona ostvarena je dobit od 42,6 milijuna eura.

Iz brojčanih podataka vidljivo je da slobodne zone ne predstavljaju značajan udio u ukupnom gospodarstvu, ali interes za poslovanjem u njihovom režimu i dalje postoji, posebice na lučkim područjima.

Na koncu radnog tjedna Sabor će raspraviti i Plan usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU za 2026.

Vlada redovito, početkom svake godine, predlaže Saboru taj Plan, kao temelj za preuzimanje europske pravne stečevine, slijedom toga, u ovoj se godini predviđa donošenje 72 zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina EU.