Sabor u srijedu raspravlja zakonske izmjene o gospodarenju otpadom

Saborski zastupnici u srijedu će raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, koje je Vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada, poput onog u Gospiću. Gospodarenje otpadom bila je tema izvanredne sjednice Sabora koja je održana prije mjesec dana na zahtjev predsjednika Republike. Povod je bio otpad na prostoru bivše tvornice PKK Velebit u Gospiću koji, prema nalazima vještačenja, sadrži i opasne kemikalije. Taj je slučaj skrenuo pozornost i na druge ilegalne deponije diljem Hrvatske.

Prijedlogom zakona uređuju se uvjeti za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obveza pribavljanja mišljenja jedinice lokalne samouprave prije izdavanja dozvole te se jačaju mehanizmi provjere ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Nadalje, dodatno se uređuje sustav financijskog jamstva kako bi se osigurala sredstva potrebna za uklanjanje otpada, sanaciju okoliša i provedbu mjera nakon prestanka obavljanja djelatnosti. Zakonskim izmjenama nastoji se osigurati provedba načela ''onečišćivač plaća'', što uključuje naplatu troškova sanacije lokacija onečišćenih otpadom.

Novina je i uspostava Popisa osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom radi sprječavanja zlouporaba i ponavljanja nezakonitih postupanja.

Osobe koje gospodare otpadom morat će voditi evidenciju i dostaviti podatke u informacijski sustav gospodarenja otpadom, dok se jedinicama lokalne samouprave propisuju dodatne obveze vezane uz odvojeno sakupljanje otpada, reciklažna dvorišta, sprječavanje nastanka otpada i uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada.

Osim toga, propisuju se mjere za smanjenje nastanka ambalažnog otpada i otpada od plastike za jednokratnu uporabu te se proširuju inspekcijske ovlasti radi učinkovitijeg nadzora i sankcioniranja povreda Zakona.

Na dnevnom redu potom slijede izmjene i dopune Zakona o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga.

Tim se zakonom promiče potpuno i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom poboljšanjem pristupa proizvodima i uslugama široke potrošnje koji svojim prvotnim dizajnom ili naknadnim prilagodbama zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

Okruženje s pristupačnijim proizvodima i uslugama omogućuje uključivije društvo i olakšava njihov samostalan život, navodi se u zakonskom prijedlogu.