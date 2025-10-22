Saborom se i dalje ori ZDS, a proustaška desnica pokrenula novu hajku na 'crvene fašiste'

Ivica Račan rodio se 1944. godine u nacističkoj Njemačkoj gdje su mu roditelji bili zatočenici u koncentracijskom logoru: otac kao bivši borac iz Španjolskog građanskog rata i majka koju su Nijemci uhitili u Lici i transportirali u konc-logor.

Tog istog Račana saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u saborskoj raspravi proglasio je "crvenim fašistom".

Što je očito postala nova etiketa, praktički nadimak, krajnje desnice za sve antifašiste. A očito i za žrtve fašizma.

Za istom formulacijom posegnuo je i nezavisni zastupnik Josip Jurčević koji je u saborskoj raspravi ponovno tvrdio kako je ZDS stari hrvatski pozdrav i upozoravao kako su "crveni fašisti toliko zasljepljeni ideologijom da ne priznaju ni činjenice ni zakone".

Crni fašisti

I tako, zagovornici ustaškog pozdrava koji se i dalje može čuti u Hrvatskom saboru svoje antifašističke protivnike i kritičare proglašavaju "crvenim fašistima". Valjda kako bi napravili ravnotežu u odnosu na "crne fašiste".

Gordan Jandroković ponovno nije zaštitio saborske zastupnike od tih napada, kao što nije napravio ni ono što je od njega - barem javno - tražio Andrej Plenković. Donedavno je Plenkovićeva želja bila Jandrokovićeva zapovijed, ali po svemu se čini da je predsjednik Sabora otkazao poslušnost.

I ostao na liniji Thompsonova koncerta.

Prije par mjeseci Plenković je novinare uvjeravao da se pjesma Čavoglave neće mijenjati ni sankcionirati, te da ostaje "normalna komemoracija HOS-a uz ZDS", ali da je "sve ostalo korištenje ZDS-a zlorabljenje i treba se kažnjavati". "I uzvik ZDS u Saboru", poručio je tada Plenković.

Slobodni ustaški govor

No Jandroković je jučer izjavio nešto posve drugo. "Neću ja svaki puta kad netko spomene taj poklič izbacivati iz Sabornice", kazao je šef Sabora. "Postoje različita mišljenja, knjige o toj temi i ljudi mogu slobodno govoriti svoje stavove".

Dakle, ne postoji Plenkovićeva poruka, ako već ne vrijedi stav Ustavnog suda, kao i mnogih pravnih stručnjaka i povjesničara.

Jandroković misli da oko ZDS-a treba uvažavati "različita mišljenja", ali odbacuje Plenkovićevo mišljenje. Kaže da "postoje knjige o toj temi", ali ne spominje odluku Ustavnog suda. Pa čak i novog predsjednika Ustavnog suda čije je "osobno mišljenje" da pozdrav Za dom spremni nema dvostruke konotacije.

Ljudi, dakle, mogu slobodno govoriti.

Stari ustaški pozdrav

Mogu tvrditi da je ZDS stari hrvatski pozdrav, premda se taj pozdrav koristio jedino i isključivo u vrijeme NDH kada je služio kao službeni ustaški pozdrav. Kao što saborski zastupnici mogu slobodno govoriti, pa makar promovirali ustaštvo ili antifašiste proglašavali "crvenim fašistima".

Za Jandrokovića je to "slobodno iznošenje stavova".

"Nitko ne glorificira niti slavi Nezavisnu Državu Hrvatsku", kaže Jandroković. Naravno, osim onih koji tvrde da je to bio "stari hrvatski pozdrav".

To je sada postao Jandrokovićev Sabor.

Plenkovićev mig

Znači li to da je predsjednik Sabora otkazao poslušnost svom premijeru koji je jasno rekao da ZDS treba kažnjavati, pa i u Saboru? Ili se Plenković svojom izjavom o kažnjavanju ZDS-a u Saboru pokušao javno oprati nakon autograma s Thompsonom i desničarske histerije koja se odvija pod njegovim nosom i s njegovim blagoslovom?

Plenković očito nije mislio ozbiljno i Jandroković je, kao iskusni HDZ-ov kadrovik, to znao prepoznati.

I tako se ustaško orgijanje u Hrvatskom saboru nastavilo, ali i pojačalo orkestriranom hajkom desnice na "crvene fašiste", po uzoru na ono što se radi u Trumpovoj Americi gdje se antifašisti, ljevičari, liberali i svi protivnici režima proglašavaju teroristima i fašistima.

Ne samo da se korištenje ustaškog pozdrava u Hrvatskom saboru, koji onda služi kao alibi i pokriće svima koji posežu za ustaškom ikonografijom, nije ograničilo ni suzbilo, već se dodatno razbuktalo i pretvorilo u hajku na "crvene fašiste".

Uz Plenkovićev cinični osmijeh i politički blagoslov.