Saborska oporba: Programsko vijeće HRT-a postao debatni klub. Trebalo bi ga ukinuti

Saborska oporba u srijedu se, raspravljajući o listi kandidata za četiri člana Programskog vijeća HRT-a, najmanje bavila tim kandidatima, već se fokusirala na poziciju i ulogu Vijeća tvrdeći da ono ničemu ne služi, da ga treba ukinuti i da HRT nije javni, nego režimski servis.

HDZ-ovi zastupnici su odlučno odbacili takve navode, rekavši da oporbeni zastupnici sve institucije pokušavaju obezvrijediti.

- Oporba je HRT svela na načelo 'tv vrijedi onoliko koliko je moja glava na njemu- uzvratio je oporbi HDZ-ov zastupnik Josip Borić.

Kao predsjednik Odbora za medije, naveo je da je na listi za četiri člana Programskog vijeća HRT-a sedmero kandidata: Josip Čerina, Lidija Gašparović, Marko Gregur, Danijel Labaš, Antonija Petričušić, Rajko Stilinović i Luka Šuput, te da je postupak izbora četvero novih članova pokrenut jer u srpnju istječu mandati predsjedniku Vijeća Zdravku Kedži te članovima Lidiji Gašparović, Ivici Lučiću i Zorislavu Lukiću.

Odbor je listu dostavio Saboru koji glasuje pojedinačno o svim kandidatima, a odluku donosi većinom glasova svih zastupnika. Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova, rekao je Borić, upoznajući kolege sa životopisima kandidata.

Puljak: Programsko vijeće je postalo debatni klub, treba ga ukinuti

No, oporba se nije bavila imenima kandidata, nego pozicijom i ulogom Programskog vijeća HRT-a, navodeći da na njegove primjedbe nitko ne reagira, niti izazivaju kakve posljedice.

Čemu služi Programsko vijeće, ničemu, kazao je Nino Raspudić (Most) pozivajući se na riječi Zdravka Kedže, predsjednika Vijeća.

- To je tamo skupina fikusa koja se bira u Saboru i dolaze na te sjednice, sve što donesu je nevažno, uzmu neke naknade i to je to- ustvrdio je Raspudić.

Jelena Miloš (Možemo) kaže da je Vijeće razvlašteno, pita se kako je moguće da ono godinama ne daje pozitivno mišljenje na program, a da se pri tom ništa ne mijenja?

Programsko vijeće je postalo debatni klub, tvrdi Marijana Puljak (Centar), koja predlaže da se ono ukine, ali i pretplata, te da se HRT reorganizira kako bi uistinu bio javni servis.

HRT nije javni servis, on je isključivo u funkciji stranke na vlasti, izjavila je zastupnica.

Slično misli i Marijan Pavliček (HS) koji navodi da je HRT „režimska tv kuća koja mora plesati i svirati kako kažu vladajući".

Odluke o programu i uređivačkoj politici ne donose se na Prisavlju, nego u Banskim dvorima, ustvrdio je.

Ivanović o novom zakonu o HRT-u

Oporba je HDZ prozvala da već sedam godina ne mijenja Zakon o HRT-u za koji kaže da je loš.

- Siguran sam da HDZ-u, ako ne do kraja mandata, onda čim preuzme odgovornost za upravljanje državom i nakon 2024., jedna od stvari mora biti zakon o HRT-u- odgovorio im je Goran Ivanović (HDZ).

Programsko vijeće HRT-a ima 11 članova, devet ih bira Sabor, a dva kreativno osoblje HRT-a.

Mandat im traje četiri godine, a svake dvije imenuje se polovina njegovih članova. Ista osoba može najviše dva puta biti izabrana za člana Vijeća HRT-a.