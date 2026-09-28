Saborski odbor moli Vladu da preispitaju odluku o sidrenim cijenama. Vodi ga DP-ovac

Sidrene cijene dodatno opterećuju poduzetnike i potiču pogrešnu sliku o uzrocima rasta cijena, piše na početku priopćenja kojeg potpisuje Ivica Mesić, predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo i član vladajućeg Domovinskog pokreta.

- Hrvatska se opredijelila za tržišno gospodarstvo i zato smatramo pogrešnim svako nepotrebno administrativno zadiranje u slobodno formiranje cijena. Uvođenje takozvanih „sidrenih cijena“ upravo je takav primjer. Umjesto da potrošačima objasni stvarne razloge promjene cijena, ova mjera stvara dojam da je svako povećanje cijene posljedica odluke trgovca, obrtnika ili pružatelja usluge. Sama činjenica da je neka cijena proizvoda ili usluge podignuta ne govori je li razlog rast plaća, poreza, cijene goriva, drugih inputa ili legitimna poslovna odluka poduzetnika. Takav pristup nepotrebno suprotstavlja potrošače i gospodarske subjekte koji izravno posluju s građanima te poduzetnike izlaže javnom pritisku zbog promjena cijena na koje vrlo često utječu čimbenici izvan njihove kontrole. Monetarna i fiskalna politika, kao i međunarodni poremećaji poput ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, također utječu na inflatorne pritiske. Zbog toga se rasprava o rastu cijena ne može svesti samo na ponašanje poduzetnika u maloprodaji. Svaka nova administrativna obveza stvara dodatni trošak poslovanja, a taj se trošak na kraju prelijeva na krajnje kupce, zbog čega mjere koje bi trebale suzbijati inflaciju mogu postići upravo suprotan učinak. Pozivamo Vladu i ministra gospodarstva Antu Šušnjara da preispitaju ovu mjeru i odustanu od rješenja koja dodatno opterećuju poduzetnike, stvaraju nepotrebne podjele između potrošača i gospodarstva te povećavaju troškove poslovanja - piše u priopćenju.

Većinu u Odboru drži HDZ: Danica Baričević, Ivan Bugarin, Goran Kaniški, Magdalena Komes, bivši ministar Marin Piletić i Stipan Šašlin. Tu su još SDP-ovci Boris Piližota, Mirela Ahmetović i Dalibor Domitrović, Dalibor Paus iz IDS-a, Marijana Puljak iz Centra te Zvonimir Troskot iz Mosta. Nekoliko članova s kojima smo razgovarali nisu znali za ovo priopćenje.

Što su sidrene cijene?

Podsjetimo, Vlada je 11. paketom mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva, a s ciljem ublažavanja inflatornih pritisaka, proširila obvezu isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Nova pravila stupaju na snagu 1. listopada, pri čemu će za proizvode i usluge koji dosad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom sidrena biti cijena koja je vrijedila 10. rujna ove godine. Tako su mjerom isticanja dodatne cijene od idućeg mjeseca obuhvaćeni svi prodavatelji robe i pružatelji usluga, neovisno o tome jesu li trgovačko društvo, obrtnik, obavljaju li samostalnu djelatnost, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo itd. Naime, do sada obvezom sidrenja nije primjerice bio obuhvaćen segment prodaje odjeće, obuće, tehnike, kućanskih aparata, namještaja, građevinskog materijala itd., kao i sve usluge, primjerice ugostiteljske, obrtničke, frizerske, telekomunikacijske i servisne.

Kada je riječ o trgovcima proizvodima široke potrošnje, to jest hrane, pića, kozmetike, sredstava za čišćenje, toaletnih potrepština i proizvoda za kućanstvo, na koje se mjera sidrenja već primjenjuje, oni zadržavaju obvezu isticanja postojećeg sidrenog datuma od 2. svibnja 2025. godine. Za te proizvode to je ujedno i jedina dodatna cijena koja se ističe, što znači da se za njih ne utvrđuje niti ističe nova dodatna cijena s datumom 10. rujna 2026. godine, čime se izbjegava dvostruko sidrenje cijena na istom proizvodu.

Obrtnici izlaze na ulice

Zbog ove odluke, obrtnici 10. listopada izlaze na ulice.

- U fizičkom dućanu imamo između 4000 i 5000 artikala, a na webu preko 3000 artikala. Primit ćemo se posla i sve to moramo odraditi. Pogotovo ono na webu i financijski košta, a i puno vremena uzme. Cjenici se pritom moraju objavljivati i u digitalnom obliku. Danas kada je kupovina preko interneta konkurencija svima u cijelom svijetu, mi se moramo boriti s ovakvim besmislenim stvarima kao da smo mi krivi što se cijene dižu - rekao je prošlog tjedna vlasnik trgovine sa školskim priborom, Danijel Fabijanić.

Zbog svega navedenog poduzetnici i obrtnici najavljuju prosvjed na Trgu 10. listopada. Iz Udruge Glas poduzetnika poručuju da je među problemima i porezni prag.

- Svakog obrtnika koji želi rasti i razvijati se država je kaznila ako prijeđe porezni prag jedan cent! Ja ne želim živjeti u državi koja kažnjava rast. Ja želim živjeti u državi koja kaže: Rasti, stvaraj, otvaraj radna mjesta. Zato poručujem državi da nam se skine s leđa - kazala je Kristina Bakula iz Udruge Glas poduzetnika.