Obavijesti

News

Komentari 1
ŽESTOKA RASPRAVA

SABORSKI SKANDAL? HDZ-ovci objavili snimku i tvrde: 'Benčić je vladajuće nazvala stokom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
SABORSKI SKANDAL? HDZ-ovci objavili snimku i tvrde: 'Benčić je vladajuće nazvala stokom'
Zagreb: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav o proceduri predlaganja i utvrđivanju liste kandidata za suce Ustavnog suda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

HDZ objavio snimku sa sjednice Odbora za Ustav i prozvao zastupnicu Možemo zbog navodne uvrede upućene Ivanu Malenici i vladajućima. Benčić se zasad nije oglasila

HDZ je na svom Facebook profilu objavio videoisječak sa sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, tvrdeći da je zastupnica Možemo! Sandra Benčić uvrijedila članove parlamentarne većine. Na snimci se vidi kako Benčić prolazi pokraj kamere, a nakon što izlazi iz kadra čuje se riječ: 'stoka'. U HDZ-u tvrde da je taj komentar bio upućen predsjedniku Odbora Ivanu Malenici i ostalim zastupnicima vladajuće većine. - 'Stoka!' - tako je S. Benčić u Hrvatskom saboru nazvala Ivana Malenicu, bivšeg dekana Veleučilišta u Šibeniku, i ostale koleg(ic)e iz parlamentarne većine - poručili su iz HDZ-a. U nastavku objave vladajuća stranka dodatno je prozvala Benčić ironičnim komentarima.

- Progresivna, kulturna, moderna, suptilna, obrazovana, uključiva i tolerantna političarka. Takve su vam možemosice. Gdje bi im bio kraj još da pokažu diplomu nakon 20 godina studiranja - napisali su iz HDZ-a.

Sandra Benčić zasad nije javno komentirala ni optužbe HDZ-a ni videosnimku objavljenu na društvenim mrežama.

Inače, na sjednici Odbora za Ustav u utorak je potvrđena lista kandidata za ustavne suce, no rasprava koja je prethodila odluci bila je sve samo ne mirna.

Benčić je negodovala zbog kratkog roka u kojem je točka o kandidatima dodana na dnevni red sjednice.

PRIJAVILO SE 16 kandidata Žestoka svađa zbog ustavnih sudaca, Benčić: 'Ponašate se kao drumski razbojnici!'
Žestoka svađa zbog ustavnih sudaca, Benčić: 'Ponašate se kao drumski razbojnici!'

- Je li bilo nužno da se jučer poslije podne sazove tako važna točka o pristiglim kandidaturama za danas u 9 sati ujutro? Koja je to priša bila? - upitala je.

Predsjednik Odbora Ivan Malenica odgovorio joj je pitanjem u čemu vidi problem, nakon čega je Benčić optužila vladajuće da se u proceduri izbora ustavnih sudaca ponašaju kao 'drumski razbojnici'.

Malenica je potom objasnio kako je redovna sjednica Odbora bila sazvana još u petak, a da su do ponedjeljka pristigle sve kandidature pa, kako tvrdi, nije bilo razloga da se točka o ustavnim sucima ne uvrsti u dnevni red.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
CRVENA ZVIJER U VRBOVCU

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko
Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'
Velika tuga

Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'

U teškoj nesreći poginulo četvero ljudi. Vozač (44) zabio se frontalno u auto bračnog para iz Gradine. Iza njih ostalo dvoje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026