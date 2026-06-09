SABORSKI SKANDAL? HDZ-ovci objavili snimku i tvrde: 'Benčić je vladajuće nazvala stokom'

HDZ je na svom Facebook profilu objavio videoisječak sa sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, tvrdeći da je zastupnica Možemo! Sandra Benčić uvrijedila članove parlamentarne većine. Na snimci se vidi kako Benčić prolazi pokraj kamere, a nakon što izlazi iz kadra čuje se riječ: 'stoka'. U HDZ-u tvrde da je taj komentar bio upućen predsjedniku Odbora Ivanu Malenici i ostalim zastupnicima vladajuće većine. - 'Stoka!' - tako je S. Benčić u Hrvatskom saboru nazvala Ivana Malenicu, bivšeg dekana Veleučilišta u Šibeniku, i ostale koleg(ic)e iz parlamentarne većine - poručili su iz HDZ-a. U nastavku objave vladajuća stranka dodatno je prozvala Benčić ironičnim komentarima.

- Progresivna, kulturna, moderna, suptilna, obrazovana, uključiva i tolerantna političarka. Takve su vam možemosice. Gdje bi im bio kraj još da pokažu diplomu nakon 20 godina studiranja - napisali su iz HDZ-a.

Sandra Benčić zasad nije javno komentirala ni optužbe HDZ-a ni videosnimku objavljenu na društvenim mrežama.

Inače, na sjednici Odbora za Ustav u utorak je potvrđena lista kandidata za ustavne suce, no rasprava koja je prethodila odluci bila je sve samo ne mirna.

Benčić je negodovala zbog kratkog roka u kojem je točka o kandidatima dodana na dnevni red sjednice.

- Je li bilo nužno da se jučer poslije podne sazove tako važna točka o pristiglim kandidaturama za danas u 9 sati ujutro? Koja je to priša bila? - upitala je.

Predsjednik Odbora Ivan Malenica odgovorio joj je pitanjem u čemu vidi problem, nakon čega je Benčić optužila vladajuće da se u proceduri izbora ustavnih sudaca ponašaju kao 'drumski razbojnici'.

Malenica je potom objasnio kako je redovna sjednica Odbora bila sazvana još u petak, a da su do ponedjeljka pristigle sve kandidature pa, kako tvrdi, nije bilo razloga da se točka o ustavnim sucima ne uvrsti u dnevni red.