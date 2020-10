Saborski zastupnici osudili su napad na Markovu trgu: 'Nije rješenje postaviti barikade'

Peđa Grbin poručio je da ne možemo ostati samo na osudama već treba početi raditi konkretne korake, primjerice uvesti građanski odgoj i aktivno djelovati na sprečavanju govora mržnje

<p>Saborski zastupnici osudili su u slobodnim govorima u srijedu napad na Trgu svetog Marka, govor mržnje i sve druge oblike nasilja, poručivši kako se fokus treba usmjeriti na uzroke nasilja, a ne problem rješavati barikadama.</p><p>Predsjednik SDP-a<strong> Peđa Grbin </strong>ustvrdio je da već duže vrijeme svjedočimo slučajevima nasilja, na ulicama, trgovima, kafićima i stadionima, iza kojih često stoji govor mržnje i glorificiranje nasilja.</p><h2>Grbin: Relativiziranje nasilja vodi do novog nasilja</h2><p>- Svakoga dana se nekog napada zbog nacionalne ili vjerske pripadnosti, seksualnog opredjeljenja ili spola, a na to u društvu ne reagiramo sustavno već tek tu i tamo reagiramo osudama - kazao je Grbin u slobodnom govoru u ime Kluba zastupnika SDP-a.</p><p>Dodao je da pojedini političari, zastupnici i gradonačelnik Vukovara <strong>Ivan Penava</strong> relativiziraju nasilje, čak ga i opravdavaju.</p><p>- Takvo relativiziranje ima za posljedicu nove činove nasilja - istaknuo je Grbin.</p><p>Poručio je da ne možemo ostati samo na osudama već treba početi raditi konkretne korake, primjerice uvesti građanski odgoj i aktivno djelovati na sprečavanju govora mržnje.</p><p>- Barikade na Markovu trgu i pojačana policijska prisutnost samo su pokušaj prezentacije da nešto radimo. Nasilje se moglo dogoditi i na Trgu bana Jelačića, Zrinjevcu ili u nekom drugom gradu, a mi štitimo samo jedan trg. Vlada očito to pokušava iskoristiti kako bi se odmakla od javnosti i medija - zaključio je Grbin i pridružio se željama za brzim ozdravljenjem ranjenog policajca.</p><p><strong>Božo Petrov </strong>(Klub Mosta) također smatra da ograde na Markovu trgu neće riješiti problem, nazvavši ih "reakcijom ranjene životinje".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Napad ispred Vlade </strong></p><p>Ako želimo Hrvatskoj dobro, moramo biti brutalno iskreni i postaviti pitanje čemu zgražanje i čuđenje, rekao je Petrov ocijenivši da se već 30 godina zločini, koruptivne radnje, prijevare, krađe i govor mržnje ne sankcioniraju.</p><h2>Sačić: Veliki sigurnosni propusti</h2><p>- Sa scene nestaju riječi pravednost, čovječnost, poštenje, odgovornost... a nudi se model osobe koja se ne treba truditi u školi, biti obrazovana, koja treba biti neodgovorna, lakoma i otvorena korupciji i klijentelizmu, gdje je cilj steći što više i što brže na bilo kakav način, gazeći bilo koga - ustvrdio je Petrov.</p><p><strong>Željko Sačić</strong> (Klub Hrvatskih suverenista) smatra da službe nisu učinile sve što su trebale za sigurnost na Markovom trgu.</p><p>- Imali smo mnogo konkretnih pokazatelja da se ovdje događaju iznimno veliki sigurnosni propusti koji rezultiraju ugrozama. Sreća je da ugroza nije bilo više, a nije se reagiralo kako to zahtjeva pravilo struke - ustvrdio je Sačić podsjetivši na performans eurozastupnika <strong>Ivana Vilibora Sinčića</strong> s lubenicama ispred Vlade.</p><p>Kaže kako bi svugdje u svijetu nakon toga ministar unutarnjih poslova ministra dao ostavku ili poduzeo mjere, ali ništa nije napravljeno. Najžalosnije je što predsjednik Vlade svom ministru daje "bjanko podršku" za četiri godine, dodao je.</p><p><strong>Milorad Pupovac</strong> (Klub SDSS-a) naglasio je u slobodnom govoru da mnogi mladi životi u Hrvatskoj prolaze kroz razne vrste kušnje, da ostanu u zemlji ili ne, dignu ruku na nekoga ili ne, ukradu umjesto da rade...</p><h2>Glavašević: Čin domaćeg terorizma</h2><p>- Zlo je šire nego ovo što se dogodilo i pred tim ne smijemo zatvarati oči - poručio je Pupovac pozvavši zastupnike na posebnu odgovornost, da svojim riječima ne potiču na mržnju.</p><p>- Neki iz Sabora kažu da treba biti naoružan jer 'ima onih koji su klali i silovali'. Kakve su to poruke? Drugi kažu 'treba razoriti institucije države'. Nije li vrijeme da počnemo drugačije razmišljati - upitao je Pupovac.</p><p><strong>Bojan Glavašević </strong>(Klub zeleno-lijevog bloka) događaj na Markovu trgu okarakterizirao je kao čin domaćeg terorizma i istaknuo da fokus treba staviti na uzroke nasilja, a ne problem rješavati barikadama i s "do zuba oružjem načičkanim policajcima".</p><p>- Ne treba izolirati Markov trg jer time šaljemo poruku koja tjera vodu na počiniteljev mlin, da smo svi mi zastupnici građana odnarođena elita koja ne radi u njihovom nego u svom interesu - rekao je Glavašević.</p>