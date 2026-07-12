Saborski zastupnici rade još tri dana i onda idu na zasluženi ljetni odmor od dva mjeseca

Saborski će zastupnici ovoga tjedna zaključiti 10. sjednicu, kroz iduća tri dana će raspraviti još pet točaka, među kojima i DP-ovu Rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH, a nakon glasanja u srijedu odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku.

Sabor s radom nastavlja u ponedjeljak, a zasjedat će do 15. srpnja.

Zastupnike sutra očekuje rasprava o prijedlogu novog Zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa kojim se prvi puta na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim georesursima. To uključuje naftu, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikovog dioksida i plinova te korištenje drugih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju.

Uz postojeći model ugovora o istraživanju i podijeli u eksploataciji, Vlada ovim zakonom predlaže i tzv. royalty model, odnosno model plaćanja naknade na pridobivene količine ugljikovodika.

Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike ili trgovačkih društava kojima je osnivač RH.

Novost je i posebno nadmetanje za eksploataciju te određeni modeli pokretanja postupka na zahtjev postojećih nositelja prava kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti. Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.

Među novostima je i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u Upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svome zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Uz to, novi Zakon predviđa da dozvola za geotermalne vode može trajati do 30 godina.

Geološko skladištenje ugljikovog dioksida u skladu s europskim pravilima

Zakon uređuje i geološko skladištenje ugljikovog dioksida u skladu s europskim pravilima, a cilj je omogućiti i revitalizaciju eksploatacijskih polja na kraju proizvodnog vijeka kroz izdvajanje bušotina s preostalim potencijalom za nastavak eksploatacije, uz istodobnu obvezu sanacije preostalog dijela objekata i infrastrukture koja se ne koristi.

"Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore. To je ključna poruka hrvatskom gospodarstvu", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice je i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih pet godina, izvršenju programa, dostavljenim izvještajima krovnih sportskih udruženja potrošnje proračunskih sredstava te provedenom nadzoru nad namjenskim trošenjem javnih sredstava.

Zastupnici će u utorak raspraviti prijedlog DP-ove Rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, kao i odluku o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.

Posljednjeg dana, u srijedu, nakon izjašnjavanja o amandmanima, slijedi i glasanje. Potom zastupnici odlaze na ljetnu pauzu, koja traje do 15. rujna.