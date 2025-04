Oštro u Saboru! Ministar Piletić izgubio živce: 'Sram vas bilo!' Jandroković: Što vam je, mir...

Nakon uskršnjih praznika nastavila se sjednica Sabora. Počelo je aktualcem gdje saborski zastupnici postavljaju pitanje Vladi. Prvo od ukupno 39 zastupničkih pitanja danas bilo je ono Dragane Jeckov za ministra poljoprivrede Davida Vlajčića.

Jeckov je pitala o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem. I dok je Vlajčić odgovorio kako se radi na donošenju novog zakon koji će predstavljati revoluciju u sektoru poljoprivrede, na opasku Jeckov da su u pitanju floskule koje hrvatskog seljaka više ne zanimaju, burno je reagirao DP-ov Stipo Mlinarić. On je Jeckov poručio kako bi bilo dobro da se Uprava za nestale premjesti u Negoslavce jer "tamo znate gdje su ljudi koji se još traže".

Zbog razmjene koja je uslijedila između Jeckov i Mlinarića, predsjednik Sabora pozvao je zastupnike da ne zlorabe poslovnik, a Mlinarić je dobio opomenu. Jeckov je Mlinariću zatim poručila da se, kad god se dotakne realnih problema, vraća u 1991. iz koje nije izašao.

SDP-ova Mirela Ahmetović pitala je ministra prometa Olega Butkovića o projektu željezničke pruge Rijeka - Zagreb.

- Radi se o temi željezničke pruge Rijeka-Zagreb. Neobično je da vi nastavljate ugovarati poslove po tom projektu, a nema valjanu dokumentaciju. Čula sam da je čak i europski javni tužitelj počeo češljati taj projekt, da li ministarstvo ili HŽ Infrastrukturu. Je li to istina - pitala je Ahmetović.

Butković je rekao da je fokus obnova i izgradnja željezničke infrastrukture.

- Dionica pruge od Rijeke do Zagreba je aktivna, a natječaj za ostatak je raspisan. Kad gledam u cijelosti prugu to je najveći izazov. Radimo sve da ubrzamo projekt, ima jako puno izazova. Sve procedure vezane uz žalbene postupke ne mogu komentirati. Moramo raditi sve da projekte ubrzavamo i da proceduru uspijemo skratiti. Nemam informacija o provođenju istrage EPPO-a, nije mi takva informacija došla u ministarstvu, kao ni u HŽ Infrastrukturu - rekao je Butković.

Ahmetović mu je poručila da samo "troši i hoda naokolo".

- Vi imate problem. Hodate naokolo, trošite javna sredstva i prodaje navodnu snagu i lokalnu viziju kako vam je Plenković naredio - poručila mu je Ahmetović.

HDZ-ov Ljubomir Kolarek pitao je ministra obrane Ivana Anušića o vojnom roku. Ministar je rekao da će u lipnju zakon ići u javno savjetovanje, a u devetom mjesecu išlo bi drugo čitanje u Saboru i usvajanje.

- Do kraja godine bi imali novi zakon, a vojno osposobljavanje će se početi provoditi krajem ove godine. Naše su procjene sljedeće, potencijal od 18 ili 19 tisuća mladića, računamo da će se veliki dio njih pozivati na priziv savjesti. MORH će preuzeti između 4-5 tisuća pripadnika koji će biti pripadnici OSRH u ta dva mjeseca. Računamo na pet generacija godišnje. Cijena će biti oko 20-ak milijuna eura godišnje - rekao je Anušić. Dodao je kako nitko ne smije dobiti otkaz zbog vojnog zapošljavanja, a da će studenti nakon studija ići na vojno zapošljavanje.

- 1100 eura će biti naknada svima koji će ići na vojno osposobljavanje i prednost u zapošljavanju u javnim i državnim službama - rekao je Anušić.

Nezavisni Dario Zurovec pitao je premijera o američkim carinama i mogućnosti da se one preliju na cijene u Hrvatskoj.

- Točno je da su ove mjere uvele nesigurnost i poremećaje. Mi smo izrazili i zabrinutost i suzdržanost u pogledu učinkovitosti tih mjera - rekao je Plenković.

Dodao je da je zadovoljan da su carine zasad uvedene na mali broj proizvoda.

- Što se tiče EU-a, traju konzultacije na svim razinama. Za Hrvatsku postoje dva tipa učinaka - izravni i neizravni. Naša razmjena sa SAD-om je dva posto ukupne trgovinske razmjene. Mi smo reagirali odmah, održali sastanak s izvoznicima na tržište SAD-a, neki izvoze 80, a neki čak 100 posto svojih proizvoda. No neizravni učinci na partnere naših kompanija itekako mogu imati učinak na naše kompanije. Naš zajednički odgovor u EU treba pridonijeti da se zaštite naši izvoznici. Ta strateška strpljivost, koju pokazujemo kao EU, je dobar pristup i trebamo težiti ka vraćanju u ustaljene gabarite transatlantske trgovinske suradnje. A to će biti korisno i dobro za Hrvatsku i hrvatsko gospodarstvo - dodao je Plenković.

SDP-ova Sanja Radolović pitala je što je Vlada napravila u borbi protiv inflacije.

- Moje pitanje je bilo namijenjeno ministru financija, ali može mi odgovoriti premijer i sadašnji predsjednik HDZ-a Plenković, a može i budući predsjednik HDZ-a Ivan Anušić. 'Uskršnja košarica skuplja za 20 posto u odnosu na prošlu godinu, cijene i dalje divljaju, bakalar i šunka su postali luksuz, Hrvatska je i dalje najgora po pitanju inflacije, a što vi radite? Ništa. Slažete li se vi s ekonomistima da je Vlada podbacila u borbi protiv inflacije? Brojke vas demantiraju u potpunosti - pitala je Radulović.

Odgovorio je premijer Plenković.

- Ja ću pokušati zamijeniti ministra financija. Traje jedna bespoštedna bitka između Vlade i opozicije tako da Vlada radi sve za građane, a opozicija pokušava sve portretirati kao da je katastrofa. Mi smo kada gledamo rast plaća, u našim mandatima je rastao 80,9 posto, a inflacija 36,3 posto. Mjere koje smo poduzeli - osam paketa, 8 milijardi i 300 milijuna eura, mjere za poduzetnike, 80 ograničenih proizvoda - rekao je Plenković.

Radulović mu je odgovorila kako nije svjestan stanja na terenu.

- Hajde sa mnom u subotu ujutro na parkinge trgovačkih lanaca u Trst. Zateći ćete pune aute hrvatskih građana. Odite sa mnom kad netko pokuša otići u banku dignuti stambeni kredit, nećete moći. To su vaše brojke - odbrusila mu je Radulović.

Zatim je ministar Marin Piletić odgovarao na pitanje gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića gdje je spomenuo i inkluzivni dodatak. Na to je oštro reagirala zastupnica SDP-a Sabina Glasovac koja je poručila da Piletiću treba zabraniti govoriti.

- Ministru bi trebalo zabraniti da spominje inkluzivni dodatak sve dok njegovo ministarstvo ne počne rješavati te probleme u razumnom roku. Godinu dana ljudi čekaju rješenja o inkluzivnom dodatku, neki su već i umrli ne dočekavši rješenje. Tako da vas sram može biti - rekla je Glasovac.

S klupa je vikao ministar Piletić poručivši "Ma vas može biti sram!"

U svađu se umiješao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković: "Kolega Piletić, što vam je?! Dajte se smirite". Potom se obratio i Sabini Glasovac.

- Znam da su u vašoj partiji zabrane govora bile normalna pojava, ali to vam nije normalno i ja ne mogu zabraniti ministru da spominje bilo koju riječ. Neprimjereno je da vi kao potpredsjednica Sabora tražite da ja nešto zabranjujem kada je u pitanju govor. To je jedna stvar. A drugo, prekršili ste Poslovnik jer ste znali da je ovo replika, a nije povreda Poslovnika. Pa dobivate opomenu. A ministre, vas molim da ne dobacujete iz klupa - to nije niti običaj niti je primjereno u Hrvatskom saboru - kazao je Jandroković.