Saborsko izaslanstvo obilježilo Dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve

Saborsko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na Mirogoju obilježilo je u subotu Dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928..

20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića, koji je preminuo 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke (HSS).

Atentat na hrvatske zastupnike u javnosti je doživljen kao napad na cijeli hrvatski narod pa su diljem Hrvatske uslijedili masovni prosvjedi koji su trajali od 20. do 23. lipnja 1928. Na prosvjedima u Zagrebu bilo je oko 100 tisuća građana, a policija je ranila 60, uhitila 120 prosvjednika te usmrtila trojicu mladića – Krešimira Jerbića, Nikolu Majcena i Gjorgja Bjeloša.

Zagreb: Reiner položio vijenac u povodu Dana sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Odluku kojom se 20. lipnja proglašava Danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve Hrvatski sabor donio je 2015. godine.

- Odali smo počast Stjepanu Radiću koji je ubijen u beogradskoj Skupštini zastupajući hrvatske interese kao što ih je zastupao cijeli svoj život. Ubijena su i još dva hrvatska zastupnika, a dva su ranjena. Treba se svake godine prisjetiti da su upravo Radić i HSS bili glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata i predstavljali su na neki način temelj onoga što se događalo kasnije te su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države - izjavio je Reiner.

Radić je, dodao je, jedan od povijesnih likova koji je uz Antu Starčevića i mnoge druge sanjao demokratsku, slobodnu, neovisnu Hrvatsku.

Zagreb: Reiner položio vijenac u povodu Dana sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- No, na žalost nisu je doživjeli. Njihove je snove ostvario dr. Franjo Tuđman na čelu s hrvatskom braniteljima - rekao je Reiner.

- Atentat u Narodnoj skupštini 1928. nije bio samo pucanj na zastupnike Hrvatske seljačke strane (HSS), već je bio i pucanj na pravo hrvatskog naroda da slobodno bira i odlučuje o svojoj budućnosti - izjavio je čelnik HSS-a Darko Vuletić, stranke čiji je Radić bio prvi predsjednik.

Reiner je napomenuo kako su se ove godine došli pokloniti žrtvama pred središnji križ na gradskom groblju Mirogoj jer se u arkade, gdje je Radićev grob, ne može.

- Nakon potresa, arkade na žalost grad nije započeo obnavljati pa se nadamo da će možda sljedeće ili preksljedeće godine biti moguće ponovo odati počast tamo gdje smo je odavali godinama ranije - ustvrdio je Reiner.