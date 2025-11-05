SAD: Avion se srušio nakon polijetanja, zapalilo se nekoliko zgrada, sedam ljudi poginulo

UPS-ov širokotrupni teretni zrakoplov srušio se i pretvorio u vatrenu kuglu ubrzo nakon polijetanja u utorak s međunarodne zračne luke u Louisvilleu u Kentuckyju, pri čemu je poginulo sedam osoba, uključujući sve tri u zrakoplovu, a ozlijeđeno je 11 drugih na tlu, rekli su dužnosnici.

UPS-ov let 2976, koji je letio za Havaje, "srušio se oko 17:15 sati po lokalnom vremenu", rekla je Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA), identificirajući zrakoplov kao McDonnell Douglas MD-11 star 34 godine.

U avionu su bila tri člana posade, prema UPS-u, čije se sjedište zrakoplovne divizije nalazi u Louisvilleu.

"Vijesti iz Louisvillea su večeras teške, broj poginulih sada je dosegao sedam, a taj će se broj vjerojatno povećati", napisao je guverner Andy Beshear na X-u, dodajući da su raspoređeni alati za praćenje kvalitete zraka.

Amaterska video snimka koju je podijelila lokalna televizijska postaja WLKY prikazuje lijevi motor aviona u plamenu dok zrakoplov leti uz tlo pokušavajući poletjeti s piste, prije nego što je očito eksplodirao dalje niz cestu. Zrakoplov se zaustavio gotovo 5 kilometara od zračne luke, prema policiji, a vatreni plamenovi zapalili su niz požara na tlu u industrijskom hodniku uz međunarodnu zračnu luku.

Zračne snimke lokalnih televizijskih postaja također su pokazale, nedugo nakon pada, ogroman požar koji se proteže nekoliko stotina metara u području hangara i parkirališta, s bljeskajućim svjetlima hitnih vozila u blizini.

Tromotorni zrakoplov je bio natočen gorivom za let od 8 i pol sati do Honolulua. Očekuje se da će istražitelji američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) stići na mjesto događaja u srijedu, a jedno od ključnih pitanja koje će istražitelji ispitati jest je li se motor odvojio prije nesreće, rekla je osoba upućena u slučaj, komentirajući video izvješća o krhotinama na uzletištu.

Američki stručnjak za sigurnost zračnog prometa i pilot John Cox rekao je da će istražitelji morati ispitati zašto avion s tri motora nije uspio poletjeti nakon što se prvi zapalio. "To je prevelik požar za normalan, tipičan požar motora", rekao je Cox. „Puno je prevelik. Taj je avion trebao letjeti s dva motora. Dakle, sada moramo ispitati što je uzrokovalo da ne poleti", dodao je.

Iz UPS-a su u utorak navečer upozorili da bi planirano vrijeme dostave zračnih i međunarodnih paketa "moglo biti pogođeno" poremećajem. "Planovi za nepredviđene situacije su na snazi ​​kako bi se osiguralo da pošiljke stignu na svoja konačna odredišta što je brže moguće", poručili su iz tvrtke.