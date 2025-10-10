SAD će otpustiti kontrolore leta koji ne dolaze na posao?

"Ako imamo kontinuirano malu podskupinu kontrolora koji se ne pojavljuju na poslu, a oni su problematična djeca... ako imamo neke među našim osobljem koji nisu predani koliko nam je potrebno, otpustit ćemo ih", rekao je Duffy u emisiji Varney & Co. na Fox Businessu. Iz Savezne uprave za zrakoplovstvo (Federal Aviation Administration-FAA) u četvrtak su rekli da četvrti dan zaredom imaju niz problema s osobljem u mjestima poput Indianapolisa, Philadelphije, Chicaga, Washingtona, Roanokea i središnje Floride.

Od ponedjeljka je zabilježeno gotovo 21.000 kašnjenja letova, uključujući 6.300 u četvrtak, prema podacima FlightAwareu, a tisuće su povezane i s usporavanjem letova FAA-e zbog odsutnosti kontrolora zračnog prometa.

Avioprijevoznici United i Delta imali su oko 500 odgođenih letova u četvrtak, odnosno oko 15 posto, dok je American Airlines imao 850 odgođenih letova ili oko četvrtine, a Southwest 1.300, odnosno 30 posto svojih letova.

Duffy je pohvalio 90 do 95 posto kontrolora koji se svakodnevno pojavljuju unatoč tome što ne primaju plaću.

"Mali dio ljudi koji ne dolaze na posao može stvoriti ovaj masovni poremećaj, i to je ono što danas vidite", dodao je Duffy.

Glasnogovornik Nacionalnog udruženja kontrolora zračnog prometa rekao je, kao odgovor Duffyju, da "postoje procesi i postupci za rješavanje neprimjerenog korištenja bolovanja".

SAD se suočava s nedostatkom osoblja za kontrolore zračnog prometa više od desetljeća, a mnogi su radili obvezne prekovremene sate i šestodnevne tjedne. Podaci FAA kažu da im nedostaje oko 3500 kontrolora zračnog prometa.

"Povijesno gledano, oko 5 posto kašnjenja pripisuje se problemima s osobljem u našim tornjevima. Posljednjih nekoliko dana bilo je 53 posto", rekao je Duffy u srijedu.

U četvrtak je demokratski senator Ed Markey pozvao velike zrakoplovne tvrtke da potrošačima osiguraju povrat novca ako je potrebno "bez potrebe da se suočavaju s nepotrebnim i teškim preprekama".

Zrakoplovne tvrtke nisu dužne osigurati hotele, obroke ili platiti druge troškove povezane s kašnjenjima koja su krivnja FAA-e.