Sad čujemo da je feminizam 'luđačka ideologija'. I čujemo to od člana koalicije HDZ-a i DP-a

"Našim braniteljima u Domovinskom ratu nije pomogao feminizam koji je luđačka ideologija, nego molitva i krunica oko vrata", poručio je prije nekoliko dana predsjednik skupštine Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundić.

Zvuči doista kao luđačka izjava.

Ne samo zato što se feminizam povezao - i to negativno - s Domovinskim ratom i braniteljima, kao što se i postavio u opreci s molitvom i krunicom oko vrata, što je također posve luđačka tvrdnja, već i zato što je konstatirao da je pokret namijenjen izjednačavanju prava muškaraca i žena bio luđački.

Šimundić, inače bivši član Domovinskog pokreta izabran na zajedničkoj listi HDZ-a, DP-a i HSP-a "Ante Starčević" na zadnjim lokalnim izborima, plasirao je svoju ocjenu feminizma prilikom rasprave o dodjeli županijske nagrade istaknutoj pro-life aktivistici Mariji Šošić, povezanoj s inicijativama i organizacijama koje se protive pobačaju.

"Mentalni komunisti"

Istom prilikom, Šimundić je pobačaj, zakonsko pravo žena u Republici Hrvatskoj potvrđeno i odlukom Ustavnog suda, proglasio "nasljedstvom sovjetske Rusije" koje "održavaju komunisti i mentalni komunisti". Jer moraš biti komunist da bi ženama dao njihova prava.

Nitko od vladajućih stranaka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije se ogradio od Šimundićeve izjave, samo je Možemo! zatražio njegovu smjenu s mjesta predsjednika Skupštine.

U prijevodu, HDZ i Domovinski pokret podržavaju Šimundićeve tvrdnje.

Nema ravnopravnosti

Zašto je za predsjednika Skupštine, školovanog teologa, klerikalca, nesuđenog svećenika, prosvjetnog radnika, antivaksera i desničara feminizam "luđačka ideologija" i zašto osjeća potrebu suprotstaviti je "molitvi i krunici" koje su pomagale braniteljima u Domovinskom ratu?

Moglo bi se zaključiti da Šimundić ne želi ravnopravnost žena u društvu, u obitelji, na radnom mjestu. Pa možda ni u domoljublju. Svakako u vjerskim krugovima.

Nazivajući feminizam ideologijom, pa još i "luđačkom", znači optužiti sve žene koje žele jednaku plaću za jednaki rad, vlastito pravo izbora, pravo na obrazovanje, ravnopravnost u društvu, da su "luđakinje".

Podčinjavanje žena

To dalje znači svjesno podčinjavanje žena u društvu, njihovo guranje u drugi plan, te naročito, dominaciju muškaraca s kojima se Šimundić voli identificirati.

Feminizam nije mržnja prema muškarcima ni zagovaranje nadmoći žena nad muškarcima, ali bi se zato proglašavanje feminizma "luđačkom idoelogijom" moglo shvatiti kao promoviranje mržnje prema ženama i zagovaranje nadmoći muškaraca nad ženama.

Ovakav stav direktno je naslonjen na tekovine klerikalne i nacionalističke revolucije koja se razbuktala u protekle dvije godine u Hrvatskoj, gdje se desničarski pokret uz asistenciju vladajućih HDZ-a i DP-a podigao protiv ljevičara i liberala, nacionalnih i seksualnih manjina, protiv "komunista" i "onih koji ne vole Hrvatsku", ali i protiv žena.

Hod protiv žena

U tome prednjače klečavci na trgovima, u tome sudjeluju udruge koje "hodaju za život", na tome inzistiraju crkveni krugovi, na tome parazitiraju neki političari, a sada se tome pokretu otvoreno priključio i HDZ-ov i DP-ov predsjednik skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Ako je feminizam "luđačka ideologija", što Šimundić namjerava onda učiniti s feministkinjama ili naprosto sa ženama koje se bore za svoj ravnopravan položaj u društvu? Kad već živimo u vremenima koje to zahtijevaju...

Hoće li ih proglasiti "luđakinjama"? Hoće li njihove zahtjeve, njihove poruke, čak i ponašanje proglasiti "luđačkim"? Ne samo pravo na raspolaganje svojim tijelom, pa i pravo da se oblače kako žele, nego i pravo na jednaku plaću za jednaki rad, pravo da ih se zaštiti od femicida, od obiteljskog nasilja, od političkog, klerikalnog, medijskog nasilja.

Takvi najbolje znaju kad se ženu može proglasiti "luđakinjom".

Hrvatske braniteljice

Osim toga, kako se usudio feminizam staviti u negativni kontekst kad je govorio o Domovinskom ratu i braniteljima? U ratu je sudjelovalo 24.246 žena, poginulo je njih 110, njih 1.146 ostalo je s trajnim invaliditetom zbog teških ozljeda i stradavanja. Mnoge žene doživjele su zlostavljanje, nasilje, silovanje, gubitak u obitelji, bježale su s djecom na rukama, podizale obitelji nakon gubitka partnera...

Zaslužuju li one ravnopravni tretman s muškarcima ili to žele samo "luđačke feministice"?

Žene su na bojišnici, a naročito iza nje, u logistici, bolnicama, zdravstvenoj skrbi, pružile veću - ili barem jednaku - pomoć braniteljima kao "molitva i krunica". Doslovno su spašavale živote.

Opasne tvrdnje

Šimundićeve tvrdnje o feminizmu kao "luđačkoj ideologiji" uvredljive su, ponižavajuće, diskriminirajuće, duboko seksističke i mizogine, na koncu i opasne kad dolaze od predsjednika županijske skupštine izabranog na listi vladajućih HDZ-a i DP-a.

Znači li to da je to stav vladajuće koalicije?

Po Šimundićevu tumačenju, žene moraju biti "drugotne", moraju znati svoje mjesto u obitelji i društvu, trebaju biti podložne muškarcu ili ovisne o njemu, moraju paziti da ne izazivaju ili provociraju muškarce kojima, pak, moraju prepustiti odluku o njihovu tijelu.

Ili će biti proglašene luđakinjama.