SAD drastično mijenja pravila o smrtnoj kazni: Električna stolica se vraća, streljački vodovi...

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država najavilo je drastičan zaokret u politici izvršenja smrtne kazne, odobrivši upotrebu streljačkih vodova, električne stolice i gušenja plinom za najteže savezne zločine. Ova odluka, donesena pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa, označava kraj moratorija uvedenog za vrijeme Joea Bidena i ispunjenje Trumpova obećanja o jačanju primjene smrtne kazne, piše Reuters.

Pokretanje videa... 01:22 Ministarstvo pravosuđa ponovno odobrava streljačke odrede u američkim saveznim pogubljenjima | Video: 24sata/Reuters

Povratak starih metoda zbog problema s injekcijama

Glavni pokretač ovih promjena su dugogodišnje poteškoće u nabavi lijekova za smrtonosne injekcije, koje su dosad bile primarna metoda egzekucije. Farmaceutske tvrtke, dijelom zbog zabrana Europske unije, odbijaju prodavati svoje proizvode zatvorskim sustavima. Zbog toga su savezne vlasti, po uzoru na neke američke države, odlučile proširiti protokol. U izvješću Ministarstva pravosuđa nalaže se Uredu za zatvore da izmijeni svoj protokol kako bi "uključio dodatne, ustavne načine izvršenja koji su trenutno predviđeni zakonima pojedinih država".

Uz ponovno uvođenje strijeljanja i elektrokucije, dodana je i nova metoda gušenja dušikovim plinom, koju je Alabama prva primijenila 2024. godine. Administracija je također ponovno odobrila protokol smrtonosne injekcije s jednim lijekom, pentobarbitalom, koji je korišten tijekom trinaest saveznih smaknuća u posljednjih nekoliko mjeseci Trumpovog prvog mandata. "Ova izmjena pomoći će osigurati da je Ministarstvo spremno provesti zakonite egzekucije čak i ako određeni lijek nije dostupan", navodi se u izvješću.

Ubrzavanje procesa i kritika prethodne administracije

Osim proširenja metoda, Ministarstvo je najavilo i "pojednostavljenje internih procesa radi ubrzanja slučajeva smrtne kazne". Vršitelj dužnosti državnog odvjetnika, Todd Blanche, oštro je kritizirao prethodnu administraciju, navodeći u izvješću da su odluke iz Bidenove ere "nanijele neizrecivu štetu žrtvama zločina i, u konačnici, samoj vladavini prava".

Bidenova administracija uvela je moratorij na savezna smaknuća 2021. godine, a predsjednik Biden pomilovao je 37 od 40 osuđenika koji su čekali izvršenje kazne, ostavivši na saveznom popisu za smaknuće samo tri osobe. Trumpova administracija sada je ukinula taj moratorij i, prema objavljenim podacima, odobrila traženje smrtne kazne za 44 optuženika, od kojih je za devet to već osobno potvrdio Blanche. U planu je i donošenje pravila koja bi skratila savezni žalbeni postupak i ograničila mogućnost osuđenika da traže pomilovanje.

Savezna smaknuća bila su pauzirana gotovo dva desetljeća prije nego što ih je Trump ponovno pokrenuo 2020. godine. Najnoviji potezi predstavljaju daljnje jačanje te politike. Iako je Vrhovni sud SAD-a presudio da metode poput strijeljanja i elektrokucije nisu u suprotnosti s ustavnom zabranom "okrutnog i neuobičajenog kažnjavanja", u američkoj javnosti potpora smrtnoj kazni postupno opada. Prema Gallupovoj anketi, podrška smrtnoj kazni za osuđene ubojice pala je s 80 posto 1994. godine na 52 posto 2025. godine.

*Uz korištenje AI-ja.