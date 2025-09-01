Obavijesti

BORBA PROTIV KRIMINALA?

SAD gomila vojsku na Karibima. Stručnjaci se pitaju zašto

Piše Ivan Jukić,
Foto: Enea Lebrun

Venezuelanski dužnosnici oštro su reagirali, tvrdeći da Washington priprema teren za "intervenciju protiv legitimnog predsjednika"

Značajno gomilanje američkih pomorskih snaga na južnim Karibima potaknulo je strahove u Venezueli i među stručnjacima u Sjedinjenim Državama. Dok administracija Donalda Trumpa tvrdi da je cilj akcije borba protiv narko-kartela, mnogi se pitaju krije li se iza vojne demonstracije sile zapravo pritisak na predsjednika Nicolása Madura, piše Reuters.

U regiju stiže čak sedam ratnih brodova, uz pratnju brze napadačke nuklearne podmornice i više od 4500 američkih vojnika i marinaca. U igri su i špijunski zrakoplovi P-8, a dio brodova opremljen je helikopterima i Tomahawk projektilima.

Trump je borbu protiv kartela nazvao ključnim ciljem, no stručnjaci upozoravaju da se najveći dio krijumčarenja droge prema SAD-u odvija preko Pacifika, a ne Kariba. Zato u Caracasu vjeruju da je pravi cilj njihova vlada – pogotovo nakon što su Amerikanci podigli nagradu za uhićenje Madura na čak 50 milijuna dolara.

LIKVIDACIJA U BOLIVIJI Pet Hrvata na brodu s 4,8 tona kokaina, u istragu ubojstva u Boliviji uključio se Interpol
Pet Hrvata na brodu s 4,8 tona kokaina, u istragu ubojstva u Boliviji uključio se Interpol

Venezuelanski dužnosnici oštro su reagirali, tvrdeći da Washington priprema teren za "intervenciju protiv legitimnog predsjednika". General Vladimir Padrino poručio je: "Mi nismo trgovci drogom, mi smo plemenit narod."

Iako vojne snage na Karibima zvuče impresivno, stručnjaci podsjećaju da je za invaziju Paname 1989. SAD poslao gotovo 28.000 vojnika. Ovaj put brojke su znatno manje. 

"Preveliko je da bi bilo samo zbog droge, premalo za invaziju", zaključuje Christopher Hernandez-Roy iz Centra za strateške i međunarodne studije.

