Pet Hrvata na brodu s 4,8 tona kokaina, u istragu ubojstva u Boliviji uključio se Interpol

Na brodu Galexyr, na kojemu je sredinom srpnja, u međunarodnim vodama Karipskog mora, zaplijenjeno gotovo pet tona kokaina, čak petorica članova posade bili su hrvatski državljani, svi s područja Primorsko-goranske županije, piše Novi list.

Brod su, na moru između Barbadosa i Sv. Lucije, presrele i drogu zaplijenile vlasti s otoka Martinik, prekomorskog francuskog teritorija, a u tom trenutku na njemu se nalazilo ukupno 11 članova posade, od kojih po petorica iz Hrvatske i Crne Gore te jedan državljanin Srbije.

Svi članovi posade u akciji su bili uhićeni, a prema zasad nepotvrđenim informacijama, trojica od petorice naših državljana su nakon ispitivanja puštena, dok su ostala dvojica, zapovjednik broda i prvi časnik palube, zadržana na Martiniku, piše Novi list.

Pobjeda piše da su crnogorski državljani Predrag Marković, Aleksandar Tripović, Jovan Ilić, Vasko Samardžić, Marko Abramović i Vedran Đoković, koji ima srpske i bosanske dokumenta, uhićeni nakon višemjesečne akcije sigurnosnih službi Crne Gore, SAD, Velike Britanije i Srbije. Kokain je na brodu bio raspoređen u 153 bale.

O zapljeni 4,8 tona kokaina prvi je izvijestio MUP Srbije s obzirom da je uhićen i jedan njihov državljanin, V. Đ. (41).

Za Đokovića se sumnja, navode srbijanski mediji, da je stvarni vlasnik kompanije “VTS-MARITIME CONSULTING” sa sjedištem u Beogradu. Iako je formalna vlasnica njegova supruga, sumnja se da je Đoković upravljao svim poslovima u ovoj tvrtki, koja se bavi zapošljavanjem pomoraca za prekomorske brodove. Imao je ključnu ulogu u regrutiranju posade, ali i u prijevozu kokaina iz Južne Amerike u Europu.

- Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji, članova ‘balkanskog kartela’, državlјana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske - naveli su u svom priopćenju.

Riječ je o likvidaciji trojice ljudi čija su tijela pronađena u Boliviji 13. kolovoza, a Jutarnji list pisao je kako je među ubijenima i Hrvat Marco Skerbec (33), Riječanin nestao u Boliviji.

Nekih mjesec dana nakon zapljene veće količine kokaina u koju su, sumnja se, umiješani članovi “balkanskog kartela”, u kući u Santa Cruzu pronađena su tijela državljanina Srbije Miljana Đekića (38) i državljanina Sjeverne Makedonije Dejanča Lazarevskog (43). Istovremeno, nestao je i Hrvat Marco Skerbec, za kojega slovenski mediji pišu da je bio pripadnik slovenskih ogranaka “kavačkog klana”. Pretpostavlja se da je Riječanin Skerbec imao dokumente na ime Vanja Milošević, koji se u srpskim medijima spominje kao treći ubijeni.

Prema izjavama dužnosnika, tijela ubijenih u Santa Cruzu masakrirana su jer su najvjerojatnije mučeni prije nego što su ubijeni. Kako pišu bolivijski mediji, brzom reakcijom policije uhićena su četvorica osumnjičenih te su pronađeni brojni dokazi koji upućuju na to da su tijela ubijenih namjeravali prebaciti na drugu lokaciju i tamo ih sakriti.

- Zaplijenjena su dva vozila. Također, nađeni su ručnici, kiselina, benzin i čekić, za koje se sumnja da su korišteni tijekom zločina - navode te dodaju kako je otkriveno da su za transport i skrivanje tijela osigurali i hladnjaču.

Hladnjaču, međutim, nisu stigli iskoristiti jer su susjedi zbog buke pozvali policiju. Agenti su navodno upali u kuću i neke od osumnjičenih uhvatili “na djelu”.

Četvoricu uhićenih izveli su pred sud gdje su negirali krivnju, ali im je određen istražni zatvor do 180 dana.

Dan piše da se u istragu uključio i Interpol.

Tamošnji kriminolozi u izjavama za medije uglavnom navode da sve ukazuje da se na teritoriji te države dogodio novi obračun klanova s Balkana zbog prevlasti u trgovinom kokainom.

Prema riječima kriminologa Gabriela Reyes, način izvršenja zločina ukazuje na balkansku mafiju.

- Balkanske mafije karakterizira visok nivo nasilja koji koriste kako bi demonstrirale moć svoje kriminalne organizacije. U Ekvadoru su već ranije pokrenuli žestoku borbu protiv lokalnih bandi za kontrolu nad dijelom lanca trgovine drogom. U konkretnom slučaju, žrtve su bile vezane i mučene. Ne samo da su ubijeni na okrutan način, već je postojao i kompletan plan za transport u hladnjačama. Ono što znamo je da Bolivijci nisu toliko nasilni, čak ni oni koji su uključeni u organizirani kriminal ne djeluju s tim nivoom nasilja - kazala je Reyes.

Pojasnila je da između lokalnih kriminalnih grupa postoji neka vrsta dogovorenog mira, ali je nasilje ponovo eskaliralo kad su počeli dolaziti pripadnici kriminalnih klanova s Balkana.