NEKOLIKO OPCIJA

SAD i EU razradili vojne opcije: EU će slati snage u Ukrajinu kojima će upravljati SAD?

HINA
Trump je javno isključio slanje američkih vojnika u Ukrajinu, ali se čini da je u utorak ostavio mogućnost za neki drugi oblik vojnog angažmana

Vojni zapovjednici iz SAD-a i nekih europskih zemalja razradili su vojne opcije za Ukrajinu koje će sada predstaviti svojim savjetnicima za nacionalnu sigurnost, objavila je u četvrtak američka vojska. Dužnosnici su se bavili poratnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu nakon što je američki predsjednik Donald Trump obećao da će pomoći u zaštiti te zemlje u sklopu mogućeg mirovnog sporazuma s Rusijom.

Sastanci zapovjednika vojski SAD-a, Finske, Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Ukrajine održavali su se u Washingtonu od utorka.

Ukrajinu i njezine europske saveznike obradovalo je Trumpovo obećanje tijekom samita u ponedjeljak, ali brojna su pitanja još neodgovorena.

Dužnosnici su upozorili da će američkim i europskim planerima trebati dosta vremena da bi došli do rješenja koje će biti i vojno fleksibilno i prihvatljivo Moskvi.

Jedna od opcija je slanje europskih snaga u Ukrajinu, ali bi njima zapovijedao SAD, rekli su izvori.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova je odbacilo mogućnost da provedbu mirovnog sporazuma osiguravaju snage iz članica NATO-a.

Trump je javno isključio slanje američkih vojnika u Ukrajinu, ali se čini da je u utorak ostavio mogućnost za neki drugi oblik vojnog angažmana.

Moguća je zračna potpora u različitim varijantama, uključujući slanje protuzračnih sustava Ukrajini i kontrola zone zabrane letenja.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer izjasnili su se za raspoređivanje vojnika u sklopu tzv. koalicije voljnih, a otvorenost za sudjelovanje njegove zemlje signalizirao je i njemački kancelar Friedrich Merz.

