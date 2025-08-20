Varšava: Dron koji se srušio u Poljskoj ruskog je podrijetla! To je još jedna provokacija Moskve

Dron koji se srušio u polje kukuruza u Poljskoj ruskog je porijekla, rekao je u srijedu poljski ministar obrane Vladislav Kosiniak-Kamiš nazvavši to provokacijom. "Rusija još jednom provocira članice NATO-a", rekao je u vrijeme kada se ulažu napori u postizanje mira u Ukrajini.

Sve članice saveza upoznate su s incidentom, rekao je Kosiniak-Kamiš.

Poljska policija ranije je objavila da je neidentificirani objekt rano u srijedu pao na polje u selu Osiny na istoku pokrajine Lublin, smještene na granici s Ukrajinom.

Eksplozija je razbila prozore na nekoliko kuća, no nitko nije ozlijeđen, prenosi poljska novinska agencija PAP. Policija je na mjestu pada pronašla izgorjeli metal i plastiku, dodaje se.

Istražitelji su rekli da je dron ostavio krater širok šest metara i dubok 50 centimetara. Zasad je nejasno je li se eksplozija dogodila u zraku ili prilikom udara u tlo.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Mjesto incidenta nalazi se oko 120 kilometara od poljske granice s Ukrajinom i oko 100 kilometara s Bjelorusijom.

Članica EU-a i NATO-a, Poljska je jedan od najvećih političkih i vojnih saveznika Ukrajine.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

U studenom 2022. raketa je pala na selo na Przewodów na istoku zemlje, ubivši dvojicu muškaraca. Radilo se o zalutalom ukrajinskom protuzračnom projektilu.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

