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NAPAD USRED NOĆI

SAD i Saudijska Arabija 'udarili' na proiranske skupine u Iraku

Piše HINA,
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SAD i Saudijska Arabija 'udarili' na proiranske skupine u Iraku
Foto: Reuters
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Američka vojska navela je da napadi na američke snage nisu bili uspješni

Američka vojska u utorak je izjavila da su američke i saudijske snage izvele napade na položaje skupina u Iraku koje podupiru Iran. 

"Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) i Oružane snage Saudijske Arabije izveli su 28. srpnja precizne napade u Iraku na terorističke skupine povezane s Iranom, kojima je Iranska revolucionarna garda naložila napade na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu", priopćio je u izjavi CENTCOM.

Američka vojska navela je da napadi na američke snage nisu bili uspješni. 

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