SAD i Saudijska Arabija 'udarili' na proiranske skupine u Iraku

Američka vojska u utorak je izjavila da su američke i saudijske snage izvele napade na položaje skupina u Iraku koje podupiru Iran.

"Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) i Oružane snage Saudijske Arabije izveli su 28. srpnja precizne napade u Iraku na terorističke skupine povezane s Iranom, kojima je Iranska revolucionarna garda naložila napade na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu", priopćio je u izjavi CENTCOM.

Američka vojska navela je da napadi na američke snage nisu bili uspješni.