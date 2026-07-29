Američka vojska navela je da napadi na američke snage nisu bili uspješni
NAPAD USRED NOĆI
SAD i Saudijska Arabija 'udarili' na proiranske skupine u Iraku
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Američka vojska u utorak je izjavila da su američke i saudijske snage izvele napade na položaje skupina u Iraku koje podupiru Iran.
"Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) i Oružane snage Saudijske Arabije izveli su 28. srpnja precizne napade u Iraku na terorističke skupine povezane s Iranom, kojima je Iranska revolucionarna garda naložila napade na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu", priopćio je u izjavi CENTCOM.
July 29, 2026
Američka vojska navela je da napadi na američke snage nisu bili uspješni.
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