UKIDANJE ZA MALE PAKETE

SAD: Izuzeće od carine za pakete vrijednosti ispod 800 dolara završava u petak

Piše HINA,
SAD: Izuzeće od carine za pakete vrijednosti ispod 800 dolara završava u petak
Američka agencija za carinu i zaštitu granica (CBP) počet će naplaćivati ​​normalne carinske stope na sav uvoz paketa diljem svijeta, bez obzira na vrijednost

Američko izuzeće od carine za pakete vrijednosti ispod 800 dolara završava u petak uz šestomjesečno prijelazno razdoblje u kojem pošiljatelji mogu birati fiksnu carinu od 80 do 200 dolara po paketu, ovisno o zemlji podrijetla, rekli su iz administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Američka agencija za carinu i zaštitu granica (CBP) počet će naplaćivati ​​normalne carinske stope na sav uvoz paketa diljem svijeta, bez obzira na vrijednost. Ovim se potezom proširuje ukidanje izuzeća "de minimis" za pošiljke iz Kine i Hong Konga, koje je ranije ove godine uvelo Trumpovo vodstvo.

"Trumpovo ukidanje smrtonosne de minimis rupe u zakonu spasit će tisuće američkih života ograničavanjem protoka narkotika i drugih opasnih zabranjenih predmeta i u državni proračun donijeti i do 10 milijardi dolara godišnje od carinskih prihoda", rekao je savjetnik Bijele kuće za trgovinu Peter Navarro novinarima.

"Riječ je o trajnoj promjeni", kazao je. Dodao je da je svaki pokušaj obnove izuzeća za pouzdane trgovinske partnere "osuđen na propast." De minimis izuzeće postoji od 1938. godine, a 2015. je povećano s 200 na 800 dolara kako bi se potaknulo rast malih poduzeća na e-trgovinskim platformama.

Izravne pošiljke iz Kine snažno su porasle nakon što je Trump tijekom svog prvog mandata povećao carine na kinesku robu, što je omogućilo e-trgovinskim tvrtkama poput Sheina i Temua da šalju robu izravno potrošačima. Mnoge pošiljke ulazile su bez pregleda te je Trumpova  administracija krivila izuzeće za protok fentanila u SAD.

Carinska služba SAD-a (CBP) izvijestila je da je broj pošiljki s de minimis izuzećem porastao sa 139 milijuna u 2015. na 1,36 milijardi u 2024. Od ukidanja izuzeća 2. svibnja, CBP je prikupio više od 492 milijuna dolara dodatnih carina na pošiljke iz Kine i Hong Konga.

Drugi visoki dužnosnik, Trumpove administracije rekao je da je CBP prikupio više od 492 milijuna dolara dodatnih carina na pakete poslane iz Kine i Hong Konga otkako su njihova izuzeća ukinuta 2. svibnja. Dužnosnik je rekao da će se pune carinske stope primjenjivati ​​na sve pakete poslane ekspresnim prijevoznicima kao što su FedEx (FDX.N), United Parcel Service (UPS.N) i DHL, a tvrtke će prikupljati carine i obrađivati ​​papire.

Strane poštanske agencije mogu se odlučiti za naplatu i obradu carina na temelju vrijednosti sadržaja paketa ili se odlučiti za metodu fiksne stope naplatom fiksnog poreza na temelju Trumpovih "recipročnih" carinskih stopa koje su trenutačno na snazi ​​na robu iz zemlje podrijetla. Na temelju smjernica CBP-a, objavljenih u četvrtak, paketi bi se naplaćivali 80 dolara iz zemalja s Trumpovim carinskim stopama ispod 16 posto, poput Velike Britanije i Europske unije, 160 dolara iz zemalja između 16 posto i 25 posto, poput Indonezije i Vijetnama te 200 dolara iz zemalja iznad 25 posto, uključujući Kinu, Brazil, Indiju i Kanadu.   Ali, poštanske usluge moraju prijeći na punu naplatu carina "ad valorem" na temelju vrijednosti pošiljki do 28. veljače 2026., rekao je drugi dužnosnik. Ovaj dužnosnik priznao je da su neke strane poštanske usluge obustavile slanje pošte u SAD, ali je rekao da administracija surađuje sa stranim partnerima i američkom poštanskom službom kako bi se smanjili poremećaji. Dužnosnik je rekao da su Velika Britanija, Kanada i Ukrajina potvrdile da se njihove pošiljke nastavljaju.

