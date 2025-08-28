Obavijesti

News

Komentari 0
SIGURNOSNI RIZIK

Donald Trump želi ograničiti trajanje viza stranim studentima i novinarima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Donald Trump želi ograničiti trajanje viza stranim studentima i novinarima
Foto: Jonathan Ernst

Ako se usvoji ova mjera, ona će utjecati na novinare akreditirane za stotine stranih medijskih kuća u Sjedinjenim Državama

 Administracija Donalda Trumpa predložila je u četvrtak da se stranim studentima i novinarima smanji duljina boravka u Sjedinjenim Državama, u naporima da ograniči legalnu imigraciju.  Prema tom prijedlogu, stranim državljanima sa studentskim vizama neće biti dopušteno boraviti u Sjedinjenim Državama dulje od četiri godine.

Strani novinari bit će ograničeni na boravak od 240 dana, iako bi mogli podnijeti zahtjev za produljenje za isto razdoblje. Samo bi kineski novinari bili ograničeni na 90 dana.

Sjedinjene Države do sada su odobravale vize za trajanja studentskog programa i do pet godina za novinare. Ove vize, poznate kao "neimigrantske" vize, bile su ograničene na 10 godina.

OGLASIO SE KREMLJ Novi Putinov šamar Europi, ali i Trumpu: 'To je za nas potpuno neprihvatljivo. Ne NATO vojsci'
Novi Putinov šamar Europi, ali i Trumpu: 'To je za nas potpuno neprihvatljivo. Ne NATO vojsci'

Ako se usvoji ova mjera, ona će utjecati na novinare akreditirane za stotine stranih medijskih kuća u Sjedinjenim Državama.

„Predugo su prethodne administracije dopuštale stranim studentima i drugim nositeljima viza da ostanu u Sjedinjenim Državama gotovo neograničeno, što je predstavljalo sigurnosne rizike, koštalo porezne obveznike neizmjerne količine novca i stavljalo američke građane u nepovoljan položaj“, priopćilo je u srijedu ministarstvo domovinske sigurnosti.

Ovaj prijedlog objavljen je u Federalnom registru, službenom listu savezne vlade, čime je otvoreno kratko razdoblje za javnu raspravu prije nego što promjena stupi na snagu.

Prema statistikama ministarstva trgovine, međunarodni studenti su doprinijeli američkom gospodarstvu s više od 50 milijardi dolara 2023. godine. 

TRUMP ŽELI ANEKCIJU Razotkrivena tajna američka operacija na Grenlandu: Vlada pozvala diplomata na razgovor
Razotkrivena tajna američka operacija na Grenlandu: Vlada pozvala diplomata na razgovor

SAD je u akademskoj godini 2023./2024. primio više od 1,1 milijuna međunarodnih studenata, više nego bilo koja druga zemlja. Budući da strani studenti obično plaćaju punu školarinu, njihova prisutnost predstavlja ključni izvor prihoda za američka sveučilišta.

Ova objava došla je na početku akademske godine, a nekoliko institucija već je izvijestilo o padu upisa međunarodnih studenata.

Trumpova administracija namjerila se na niz sveučilišta, uključujući istaknute institucije za koje sumnja da dopuštaju širenje antisemitskih ideja na svojim kampusima, posebno u kontekstu prosvjeda protiv rata u Pojasu Gaze.

Čim se vratio u Bijelu kuću, Donald Trump je borbu protiv ilegalne imigracije postavio kao glavni prioritet, govoreći o "invaziji kriminalaca iz inozemstva" na Sjedinjene Države.

Trump je još na kraju svog prvog mandata predložio smanjenje trajanja novinarskih viza, ali tu je ideju odbacio njegov nasljednik, demokrat Joe Biden.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
ODAVAO JE TAJNE SRBIJI

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025