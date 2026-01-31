SAD je odobrio prodaju oružja Izraelu za 6,7 milijardi dolara

Planirani poslovi s Izraelom uključuju 30 borbenih helikoptera Apache i opremu za nešto manje od 3,8 milijardi dolara, 3250 lakih taktičkih vozila Joint Light Tactical Vehicle za 1,98 milijardi dolara, opremu za oklopna transportna vozila u vrijednosti oko 740 milijuna dolara i lake višenamjenske helikoptere za otprilike 150 milijuna dolara.

SAD je najveći saveznik Izraela i u pogledu vojne potpore i prodaje oružja.

State Department je također odobrio Saudijskoj Arabiji nabavu 730 projektila za sustav protuzračne obrane Patriot i opreme u vrijednosti devet milijardi dolara. Agencija DSCA je priopćila da je o tome obavijestila američki Kongres.

Objava ove nabave oružja došla je u kontekstu rastućih napetosti na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je nekoliko puta zaprijetio Teheranu vojnim napadima, također zbog nasilnog gušenja nedavnih prosvjeda u Iranu. Također je povećao američku vojnu prisutnost na Bliskom istoku.