Hamas predao posmrtne ostatke zadnjeg taoca

Izraelska vojska potvrdila je u ponedjeljak da je pronašla i vratila posmrtne ostatke posljednjeg izraelskog taoca iz Gaze, čime je zatvoreno bolno poglavlje koje je trajalo 843 dana. Povratak policijskog specijalca Rana Gvilija označava kraj prve faze mirovnog sporazuma pod pokroviteljstvom SAD-a i otvara put za provedbu znatno složenijih koraka, uključujući razoružavanje Hamasa i ponovno otvaranje granice s Egiptom.

Nakon višemjesečne neizvjesnosti, izraelske obrambene snage (IDF) pokrenule su tijekom vikenda "operaciju velikih razmjera" na jednom groblju u sjevernoj Gazi. Djelujući na temelju novih obavještajnih podataka, timovi koji su uključivali i forenzičke stomatologe ekshumirali su tijela dok nisu identificirali posmrtne ostatke 24-godišnjeg Rana Gvilija, 251. taoca. Gvili, pripadnik specijalne policijske postrojbe, ubijen je u borbi s militantima tijekom napada 7. listopada 2023. godine, a njegovo je tijelo potom odvedeno u Gazu.

Foto: Amir Cohen

Završetak potrage za taocima politički je okidač koji administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa omogućuje punu implementaciju druge faze plana. Ona predviđa prijelaz s vojnog sukoba na obnovu Gaze pod međunarodnim nadzorom, ali uz jasne sigurnosne uvjete. Prvi konkretan korak bit će ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah prema Egiptu, koji je Palestincima ključna veza sa svijetom, a uglavnom je zatvoren od svibnja 2024. godine. Izrael je najavio da će prijelaz biti otvoren za putnike, no uz strogu provjeru imena.

Foto: Ilan Assayag

Ipak, najzahtjevniji dio tek slijedi. Plan zahtijeva potpuno razoružavanje Hamasa i demilitarizaciju Pojasa Gaze, što je točka oko koje još nisu ni počeli konkretni pregovori. Hamas je nekoliko puta rekao da neće položiti oružje.

Plan također predviđa raspoređivanje "međunarodnih stabilizacijskih snaga" i uspostavu tehnokratskog palestinskog odbora koji bi preuzeo upravljanje Gazom od Hamasa, a sve pod nadzorom novoosnovanog "Odbora za mir" kojim predsjeda osobno Donald Trump.