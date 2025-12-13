SAD kaže da je Lukašenko pristao zaustaviti prelete balona iz Bjelorusije u Litvu

"Nedavno je pristao učiniti sve što može kako bi zaustavio balone", rekao je Coale za Reuters u Vilniusu, nakon dvodnevnih razgovora s Lukašenkom.

Zbog balona, koje koriste krijumčari cigareta, zračne luke u Vilniusu proteklih su mjeseci bile više od desetak puta zatvorene.

Litva je optužila Bjelorusiju da izvodi "hibridni napad" olakšavajući tu aktivnost i proglasila je izvanredno stanje zbog tog problema, tražeći od parlamenta da odobri vojnu podršku policiji i graničarima kako bi se obračunali s krijumčarima.

Lukašenko je u utorak rekao da Litva pretjeruje s problemom.

„Vjerujem da bjeloruski predsjednik iskreno pokušava smiriti situaciju. Mislim da će trebati neko vrijeme, ali mislim da se to može riješiti. Želi normalne odnose sa svojim susjedima - tako me uvjerava“, rekao je Coale.

„Znam da je Litva učinila sve što je mogla kako bi zaustavila primatelje cigareta ili što god to bilo. Dakle, mislim da obje strane rade“, dodao je.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je 1. prosinca da se situacija na granici pogoršava i nazvala upade balona „hibridnim napadom“ Bjelorusije koji je „potpuno neprihvatljiv“.