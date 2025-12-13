Obavijesti

PAO DOGOVOR

Lukašenko pustio 123 zatvorenika nakon dogovora, a SAD mu ukinuo sankcije...

Piše HINA,
Foto: Evgenia Novozhenina

Američki dužnosnici rekli su Reutersu da su kontakti s Lukašenkom dio nastojanja da ga se odvoji od Putinova utjecaja, barem u određenoj mjeri, što bjeloruska oporba promatra s velikim skepticizmom

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pustio je u subotu 123 zatvorenika, uključujući Nobelovca Alesa Bjaljackog i istaknutu oporbenu čelnicu Mariju Kalesnikavu, nakon dvodnevnih razgovora s američkim izaslanikom, priopćio je State Department.

SAD je zauzvrat ukinuo sankcije na bjelorusku potašu, ključni sastojak gnojiva.

Riječ je o najvećem broju puštenih zatvorenika otkako je Trumpova administracija ove godine počela razgovore s Lukašenkom, bliskim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Zapadne vlade do tada su ga izbjegavale zbog gušenja oporbe i podržavanja ruskog rata u Ukrajini.

OSLOBODIO I SVEĆENIKE Lukašenko je zbog sporazuma s Donaldom Trumpom pomilovao 31 ukrajinskog državljanina
Lukašenko je zbog sporazuma s Donaldom Trumpom pomilovao 31 ukrajinskog državljanina

Bjaljacki, jedan od troje dobitnika Nobelove nagrade za mir 2022., aktivist je za ljudska prava koji se godinama borio za političke zatvorenike dok i sam to nije postao. U zatvoru je bio od srpnja 2021.

Puštena je i Kalesnikava, koja je predvodila masovne prosvjede protiv Lukašenka 2020., kao i Viktor Babariko, koji je te godine uhićen dok se pripremao kandidirati na predsjedničkim izborima.

Američki dužnosnici rekli su Reutersu da su kontakti s Lukašenkom dio nastojanja da ga se odvoji od Putinova utjecaja, barem u određenoj mjeri, što bjeloruska oporba promatra s velikim skepticizmom.

Trumpov izaslanik, John Coale, rekao je novinarima u Minsku da će "prema nalogu predsjednika Trumpa, SAD ukinuti sankcije na bjelorusku potašu".

KRITIKE REŽIMU Bjeloruski oporbeni čelnici pozivaju EU: Pojačajte sankcije protiv Aleksandra Lukašenka!
Bjeloruski oporbeni čelnici pozivaju EU: Pojačajte sankcije protiv Aleksandra Lukašenka!

Bjelorusija je vodeći svjetski proizvođač potaše, ključnog sastojka gnojiva.

SAD i EU uveli su Minsku sankcije širokog spektra nakon što je počeo nasilnu represiju nad prosvjednicima koji su se pobunili protiv spornih izbora 2020., smjestivši u zatvor gotovo sve Lukašenkove protivnike koji nisu pobjegli u inozemstvo.

Lukašenko je prije nijekao da se u Bjelorusiji drže politički zatvorenici i za te je ljude rekao da su "banditi". Još u kolovozu postavio je pitanje zašto bi trebao pustiti na slobodu ljude koje smatra neprijateljima države koji bi mogli "povesti rat" protiv vlasti.

Trump je zatražio od Lukašenka da pusti na slobodu 1300 do 1400 zatvorenika koje je nazvao "taocima".

OREŠNIK Pogledajte što stoji na stolu u uredu Lukašenka: Sve je OK. Upravo je na putu k nama
Pogledajte što stoji na stolu u uredu Lukašenka: Sve je OK. Upravo je na putu k nama

Prema podacima bjeloruske organizacije za ljudska prava Viasni, koju Minsk smatra ekstremističkom organizacijom, u Bjelorusiji je do puštanja 123 zatvorenika u subotu bilo 1227 političkih zatvorenika.

Coale je rekao da je s Lukašenkom razgovarao o cijelom nizu pitanja, uključujući ruski rat u Ukrajini i situaciju u Venezueli, prenijela je bjeloruska državna agencija Belta.
 

