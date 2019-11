Milanović kaže da nije navijao za Hajduk, a bio mu je najdraži

Zoran Milanović izazvao je buru komentara u subotu svojim komentarima oko Hajduka u Splitu.

- Ja nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk. Danas nam se pričaju besmislice, provodi se memoricid prema onome što smo živjeli i što pamtimo. Nije bilo savršeno, bilo je pogrešno, bilo je ljudski. Sve što sam htio reći na ovu temu sam već rekao - započeo je Milanović.

Potom je dodao kako je Hajduk bio hrvatski klub, ali da je imao i petokraku u grbu.

- Imao ju je na prsima, mogao si se nabosti na nju, ali tako je bilo, neka ljudi znaju - rekao je Milanović.

Međutim, iako je jučer rekao da nije navijao za Hajduk, kad je navijao za klubove, prije samo devet godina za Slobodnu Dalmaciju je imao potpuno drugi stav o splitskom klubu. Nakon jednog od derbija na pitanje oko toga za koga navija, rekao je:

− Ja neću bježati od tog odgovora, Hajduk mi je uvijek bio najdraži klub. No, moj afinitet prema Hajduku danas i prije dvadeset, trideset godina je neusporediv – tada je Hajduk bio zaista relevantan europski klub, manje ispolitiziran, i zato sam ga volio bez obzira na to što sam skoro cijeli život proveo u Zagrebu. Nekada sam se osjećao poput crne ovce jer su svi navijali za Dinamo, a ja gotovo jedini za Hajduk. To za mene nikada nije bilo političko pitanje, nije ni danas.

Tema: Predsjednički izbori