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UZVRATILI TRUMPU

SAD: Mi kontroliramo Hormuz; Iran: Mi kontroliramo Hormuz

Piše HINA,
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SAD: Mi kontroliramo Hormuz; Iran: Mi kontroliramo Hormuz
Foto: STRINGER/REUTERS
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Izjava je uslijedila dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social napisao da Sjedinjene Države imaju "potpunu kontrolu" nad tim strateškim plovnim putem.

Hormuški tjesnac je pod kontrolom i upravom Irana, rekao je u četvrtak vođa iranske paravojne jedinice Basij, Hossein Taeb, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Fars.

Izjava je uslijedila dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social napisao da Sjedinjene Države imaju "potpunu kontrolu" nad tim strateškim plovnim putem.

Taeb je rekao da su Sjedinjene Države pokušale poremetiti ono što je opisao kao popularnost Islamske Republike u regiji pokretanjem još jednog rata u Hormuškom tjesnacu, ali su ponovno poražene unatoč tvrdnji da Iran nema ni zračne snage ni mornaricu.

"Danas vidite da je Hormuški tjesnac pod upravom i kontrolom Islamske Republike", rekao je Taeb, dodajući da Iran potpuno sigurno nastavlja svojim putem.

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Komentari 2
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