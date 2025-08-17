Obavijesti

RUBIO PORUČIO:

'SAD možda neće moći stvoriti scenarij za kraj rata u Ukrajini'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jacquelyn Martin

Rubio je istaknuo da će i Ukrajina i Rusija morati napraviti ustupke da bi se došlo do mirovnog sporazuma

SAD će nastaviti raditi na scenariju koji bi pomogao da se zaustavi ruski rat u Ukrajini, ali to možda neće biti moguće, izjavio je u nedjelju američki državni tajnik Marco Rubio.

"Ako mir ovdje ne bude moguć i rat se samo nastavi, tisuće ljudi će i dalje umirati....nažalost možda ćemo morati dići ruke od svega, ali ne želimo dići ruke", rekao je Rubio u intervjuu CBS-u.

Rubio je istaknuo da će i Ukrajina i Rusija morati napraviti ustupke da bi se došlo do mirovnog sporazuma.

'MIRNI PREGOVORI Putin obavijestio Lukašenka i Tokajeva o sastanku s Trumpom
Putin obavijestio Lukašenka i Tokajeva o sastanku s Trumpom

Također je rekao  da će morati postojati dodatne posljedice za Rusiju ako se ne može postići mirovni sporazum spomenuvši pritom moguće dodatne sankcije Rusiji.

Europski čelnici će se priključiti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu u ponedjeljak, pružajuči mu podršku u suočavanju s Trumpovim pritiskom da prihvati mirovni sporazum nakon Trumpova samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putiom u petak.

PRIJETI KAZNENIM PROGONOM Dodik prijeti da neće dopustiti izbore, nada se potpori Trumpa
Dodik prijeti da neće dopustiti izbore, nada se potpori Trumpa

"Postoje stvari oko kojih bi se na tom sastanku mogao postići napredak, ima potencijala za napredak", rekao je Rubio dodavši da će jedna od tema biti sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Prema neimenovanim izvorima, Trump i Putin su razgovarali o prijedlogu po kojem bi Rusija predala Ukrajini manje dijelove okupiranog teritorija, a Ukrajina ustupila Rusiji goleme predjele zemlje na istoku te zamrzavanje bojišnice u drugim dijelovima zemlje.

