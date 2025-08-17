Obavijesti

PRIJETI KAZNENIM PROGONOM

Dodik prijeti da neće dopustiti izbore, nada se potpori Trumpa

Piše HINA,
Dodik prijeti da neće dopustiti izbore, nada se potpori Trumpa
Najavio je izmjene entitetskih zakona po kojima bi mogao biti kažnjen svatko tko sudjeluje u organizaciji izbora što ih raspiše SIP. Planira da to postane kazneno djelo rušenja ustavnog poretka Republike Srpske

Smijenjeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaprijetio je u nedjelju kako neće dopustiti da se u tom entitetu organiziraju izbori za njegova nasljednika najavivši kazneni progon svih koji bi u tome sudjelovali, a vjeruje da će mu sve to odobriti sadašnja američka administracija.

- Neće biti izbora, Milorad Dodik će ostati predsjednik. Donijet ćemo odluku o referendumu - kazao je Dodik gostujući u programu entitetskog javnog servisa RTRS.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS trebali bi biti zakazani nakon što Prizivno vijeće Suda BiH odluči o Dodikovoj žalbi na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) koje mu je oduzelo mandat nakon što ga je Sud BiH pravomoćno osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Ako žalba na odluku o smjeni bude odbačena što je sasvim izvjesno SIP bi trebao raspisati prijevremene izbore za predsjednika RS a oni bi se morali održati najkasnije za 90 dana no vjerojatno je kako će taj rok biti kraći pa bi izbori mogli uslijediti u listopadu.

Dodik sada prijeti kako to neće dopustiti i da će silom spriječiti provedbu izbora odnosno otvaranje biračkih mjesta.

- Niti jedna škola, dom kulture, neće se moći koristiti za održavanje izbora - kazao je Dodik 

Najavio je izmjene entitetskih zakona po kojima bi mogao biti kažnjen svatko tko sudjeluje u organizaciji izbora što ih raspiše SIP. Planira da to postane kazneno djelo rušenja ustavnog poretka Republike Srpske.

- Na taj način ćemo reći ljudima da se drže po strani - kazao je najavivši kako će, umjesto izbora, vlast koju on kontrolira organizirati referendum na kojemu će se u RS-u izjašnjavati o tome prihvaćaju li odluke visokog predstavnika a to bi, kako je pojasnio, bio uvod u seriju referenduma čiji je krajnji cilj "izvući RS" iz BiH.

No svaki pokušaj sprječavanja provedbe izbora zapravo bi predstavljao kazneno djelo po zakonima BiH pa Dodik i svi oni koji se na to odluče mogu biti suočeni s novim optužnicama pod prijetnjom zatvorske kazne.

Protiv Dodika Tužiteljstvo BiH već vodi istragu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo napada na ustavni poredak države potičući donošenje niza protuustavnih zakona u parlamentu RS.

Nakon što su Europska unija i najutjecajnije europske države pozvale na poštivanje presude Suda BiH i odluke o smjeni, Dodik kao slamku spasa vidi eventualnu promjenu politike SAD prema BiH i vjeruje da će se Donald Trump na to odlučiti.

- Amerika ima obvezu promijeniti svoj odnos (prema BiH) i mi to čekamo. Јa to javno kažem, jer su mi dana obećanja te vrste - izjavio je Dodik.

