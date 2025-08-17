Dodik prijeti da neće dopustiti izbore, nada se potpori Trumpa

Smijenjeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaprijetio je u nedjelju kako neće dopustiti da se u tom entitetu organiziraju izbori za njegova nasljednika najavivši kazneni progon svih koji bi u tome sudjelovali, a vjeruje da će mu sve to odobriti sadašnja američka administracija.

- Neće biti izbora, Milorad Dodik će ostati predsjednik. Donijet ćemo odluku o referendumu - kazao je Dodik gostujući u programu entitetskog javnog servisa RTRS.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS trebali bi biti zakazani nakon što Prizivno vijeće Suda BiH odluči o Dodikovoj žalbi na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) koje mu je oduzelo mandat nakon što ga je Sud BiH pravomoćno osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Ako žalba na odluku o smjeni bude odbačena što je sasvim izvjesno SIP bi trebao raspisati prijevremene izbore za predsjednika RS a oni bi se morali održati najkasnije za 90 dana no vjerojatno je kako će taj rok biti kraći pa bi izbori mogli uslijediti u listopadu.

Dodik sada prijeti kako to neće dopustiti i da će silom spriječiti provedbu izbora odnosno otvaranje biračkih mjesta.

- Niti jedna škola, dom kulture, neće se moći koristiti za održavanje izbora - kazao je Dodik

Najavio je izmjene entitetskih zakona po kojima bi mogao biti kažnjen svatko tko sudjeluje u organizaciji izbora što ih raspiše SIP. Planira da to postane kazneno djelo rušenja ustavnog poretka Republike Srpske.

- Na taj način ćemo reći ljudima da se drže po strani - kazao je najavivši kako će, umjesto izbora, vlast koju on kontrolira organizirati referendum na kojemu će se u RS-u izjašnjavati o tome prihvaćaju li odluke visokog predstavnika a to bi, kako je pojasnio, bio uvod u seriju referenduma čiji je krajnji cilj "izvući RS" iz BiH.

No svaki pokušaj sprječavanja provedbe izbora zapravo bi predstavljao kazneno djelo po zakonima BiH pa Dodik i svi oni koji se na to odluče mogu biti suočeni s novim optužnicama pod prijetnjom zatvorske kazne.

Protiv Dodika Tužiteljstvo BiH već vodi istragu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo napada na ustavni poredak države potičući donošenje niza protuustavnih zakona u parlamentu RS.

Nakon što su Europska unija i najutjecajnije europske države pozvale na poštivanje presude Suda BiH i odluke o smjeni, Dodik kao slamku spasa vidi eventualnu promjenu politike SAD prema BiH i vjeruje da će se Donald Trump na to odlučiti.

- Amerika ima obvezu promijeniti svoj odnos (prema BiH) i mi to čekamo. Јa to javno kažem, jer su mi dana obećanja te vrste - izjavio je Dodik.