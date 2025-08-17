Obavijesti

'MIRNI PREGOVORI

Putin obavijestio Lukašenka i Tokajeva o sastanku s Trumpom

Putin obavijestio Lukašenka i Tokajeva o sastanku s Trumpom
U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska | Foto: Gavriil Grigorov/Sandra Simunovic/PIXSELL

Nakon sastanka s Trumpom na Aljasci, prvog američko-ruskog sastanka na vrhu u više od četiri godine, nakon onog s Joeom Bidenom 2021

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u nedjelju s čelnicima Bjelorusije i Kazahstana kako bi ih obavijestio o samitu s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom u petak, koji Kremlj smatra potencijalno značajnim korakom u smjeru mira u Ukrajini.

Nakon sastanka s Trumpom na Aljasci, prvog američko-ruskog sastanka na vrhu u više od četiri godine, nakon onog s Joeom Bidenom 2021., Putin je u subotu u Kremlju o ishodima obavijestio svoje najviše dužnosnike.

Rekao im je da je posjet bio pravovremen i "vrlo koristan", dodajući da su on i Trump razgovarali o mogućnosti "poštenog" završetka rata u Ukrajini, napominjući potrebu rješavanja "korijenskih uzroka" krize.

"Dugo nismo imali izravne pregovore ove vrste na ovoj razini. Još jednom ponavljam: bila je prilika da mirno i detaljno još jednom iznesemo svoj stav", rekao je Putin ruskim dužnosnicima.

"Mi, naravno, poštujemo stav američke administracije, koja vidi potrebu za brzim prekidom vojnih akcija. Pa, i mi bismo to voljeli i željeli bismo prijeći na rješavanje svih pitanja mirnim putem."

Tiskovna služba bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka izjavila je da ga je Putin obavijestio o razgovorima na Aljasci.

"Putin je detaljno obavijestio svog bjeloruskog kolegu o rezultatima posljednjeg rusko-američkog summita", priopćila je Lukašenkova tiskovna služba.

Ured za odnose s javnošću kazahstanskog predsjednika Kasima-Žomarta Tokajeva izvijestila je da su rusko-američki razgovori "doprinijeli tome da SAD bolje razumije ruski stav o Ukrajini".

