VELEPOSLANSTVA OGRANIČILA RAD

SAD naredio hitnu evakuaciju: Diplomati napuštaju Bliski istok

Piše HINA,
SAD naredio hitnu evakuaciju: Diplomati napuštaju Bliski istok
Foto: Ken Cedeno

Zbog eskalacije sukoba s Iranom zatvorene su američke misije u više zemalja

Sjedinjene Države u utorak su naredile dijelu vladinih djelatnika i članovima njihovih obitelji da napuste Katar, Kuvajt, Bahrein, Irak i Jordan te zatvorile nekoliko diplomatskih misija diljem regije zbog eskalacije sukoba s Iranom. Američka misija u Saudijskoj Arabiji zatvorena je u utorak nakon napada dronom, a Amerikancima u Džedi, Rijadu i Dahranu naređeno je da se nastave skrivati. Američko veleposlanstvo u Kuvajtu priopćilo je da će ostati zatvoreno do daljnjega te da su otkazani svi redovni i hitni konzularni termini.

U Izraelu je američko veleposlanstvo priopćilo da nije u mogućnosti evakuirati ili izravno pomoći Amerikancima koji žele napustiti zemlju te je savjetovalo građanima da sami naprave sigurnosne planove.

Mjere dolaze u trenutku kada se sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana širi regijom, što je dovelo do pojačanih sigurnosnih mjera u američkim diplomatskim objektima i ograničenja posjeta vojnim objektima.

