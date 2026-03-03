Nakon udara na Iran i kaosa u svijetu, sastaju se Merz i Trump

Američki predsjednik Donald Trump u utorak će u Bijeloj kući ugostiti njemačkog kancelara Friedricha Merza na razgovorima o osjetljivim temama, od američko-izraelskih napada na Iran do Trumpovih novih carinskih prijetnji i nedavnog posjeta njemačkog čelnika Kini. Merz je otputovao iz Berlina i otišao u Washington dok su Njemačka i Francuska najavile planove za produbljivanje suradnje u području nuklearnog odvraćanja, što je još jedan potez europskih susjeda kako bi se prilagodili promjenama u transatlantskim odnosima usred stalnih prijetnji Rusije i straha od nestabilnosti povezane s iranskim sukobom.

Merz, nedugo nakon posjeta kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, radit će na održavanju pozitivnog odnosa koji je izgradio s Trumpom tijekom protekle godine, uz pomoć njemačkog vodstva u povećanju obrambenih izdataka. Ali to će zahtijevati delikatnu diplomaciju s obzirom na upitnu zakonitost napada na Iran prema međunarodnom pravu i duboku europsku zabrinutost zbog Trumpove prijetnje uvođenjem novih carina na globalnu robu.

On će biti prvi europski čelnik koji će posjetiti Washington nakon napada na Iran koji su blokirali jednu od ključnih svjetskih ruta za prijevoz nafte i bacili globalni zračni promet u kaos, i presude Vrhovnog suda od 20. veljače da su Trumpove carine nezakonite.

Ranije se očekivalo da će se razgovori usredotočiti na trgovinu, ali vjerojatno će dominirati američko-izraelski napad u kojem su tijekom vikenda ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i drugi iranski čelnici. U nedjelju Merz nije kritizirao američke zračne napade, ali nije ni izrijekom podržao operaciju za koju su Trumpovi kritičari rekli da je poduzeta bez dovoljnog objašnjenja i potrebne pravne potpore u međunarodnom pravu.

"Prepoznajemo tu dilemu“, rekao je Merz, objašnjavajući da ponovljeni pokušaji tijekom proteklih desetljeća nisu odvratili Iran od pokušaja nabave nuklearnog oružja ili ugnjetavanja vlastitog naroda. "Stoga nećemo držati predavanja našim partnerima o njihovim vojnim napadima na Iran."

Charles Lichfield, direktor ekonomske analize u Centru za geoekonomiju Atlantskog vijeća, rekao je da je Trump vjerojatno zainteresiran razgovarati s Merzom o njegovom posjetu Kini i prikupiti detalje prije vlastitog posjeta tamo za manje od mjesec dana. "Merz može reći Trumpu što je čuo i što je vidio u Kini i reći: 'Moramo nešto učiniti zajedno. Zajedno ćemo biti jači protiv Kine'“, rekao je.

Merz bi također mogao iskoristiti putovanje kako bi pritisnuo Trumpa za više detalja o tome što planira učiniti sljedeće u vezi s Iranom, rekla je Julianne Smith, koja je bila američka veleposlanica pri NATO-u pod bivšim predsjednikom Joeom Bidenom.

„Dakle, ako ništa drugo, to može biti misija utvrđivanja činjenica kako bi se pokušalo utvrditi: 'Imate li vi dečki plan za dan poslije?'“, rekla je.