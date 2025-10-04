Obavijesti

POVODOM 250. OBLJETNICE SAD-A

SAD objavio nacrt dizajna za kovanicu s Trumpovim likom

Na društvenim mrežama brzo je izbila rasprava o predloženoj kovanici, očekivano, nisu svi oduševljeni...

Američko ministarstvo financija u petak je objavilo nacrt dizajna za kovanicu od 1 dolara s likom predsjednika Donalda Trumpa u povodu 250 godina od proglašenja američke neovisnosti 2026. godine.

Prednja strana potencijalnog dizajna kovanice prikazuje Trumpa u profilu s riječju "sloboda" iznad njega i "1776-2026" ispod, prema fotografijama koje je podijelio ministar financija Brandon Beach na X-u, a koje je potom objavilo ministarstvo financija.

Druga strana kovanice prikazuje Trumpa kako drži podignutu stisnutu šaku uz riječi "borba, borba, borba" napisane ukrug uz rub novčića - referenca na ono što je rekao odmah nakon što je preživio pokušaj atentata prošle godine - i zastavu u pozadini.

"Premda još nije odabran konačni dizajn kovanice od 1 dolara za obilježavanje ove obljetnice Sjedinjenih Država, ovaj prvi nacrt dobro odražava ustrajni duh naše zemlje i demokracije, čak i usprkos ogromnim preprekama“, rekao je glasnogovornik ministarstva financija u izjavi.

Kongres je 2020. godine donio zakon koji omogućuje ministru financija da 2026. godine kuje kovanice od 1 dolara „s dizajnom koji je simbol 250. obljetnice SAD-a“.

Na društvenim mrežama brzo je izbila rasprava o predloženoj kovanici, s obzirom na to da zakon izričito kaže da „ni jedan portret glave i ramena niti poprsje bilo koje osobe, žive ili mrtve, i ni jedan portret žive osobe ne smije biti uključen u dizajn na poleđini bilo koje kovanice“ stvorene u čast obljetnice SAD-a.

Zakon iz 1866. nalaže da se portret ni jedne žive osobe ne smije koristiti na američkoj valuti, ali to se odnosi na papirnati novac koji proizvodi Zavod za graviranje i tisak. Kovanice kuje američka kovnica novca.

