Obavijesti

News

Komentari 26
'HAMAS JE SPREMAN ZA MIR'

Trump naredio Izraelu: Odmah prestanite bombardirati Gazu!

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Trump naredio Izraelu: Odmah prestanite bombardirati Gazu!
Foto: Jonathan Ernst

Izraelski politički vrh naložio je vojsci da smanji ofenzivne aktivnosti u Gazi nakon što je izjavio da se priprema za "trenutnu provedbu" prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da Izrael mora odmah prestati bombardirati Gazu te da vjeruje da je Hamas spreman za mir nakon ranije izjave palestinske militantne skupine.

Istodobno, Katar je izjavio da je započeo koordinaciju s posrednicima Egiptom i Sjedinjenim Državama kako bi se nastavili razgovori o planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu za okončanje rata. Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova rekao je na X-u da Katar pozdravlja odgovor palestinske militantne skupine Hamas na Trumpov plan.

Izrael smanjuje ofenzivne aktivnosti

Izraelski politički vrh naložio je vojsci da smanji ofenzivne aktivnosti u Gazi nakon što je izjavio da se priprema za "trenutnu provedbu" prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, izvijestili su izraelski mediji.

Mediji izvješćuju da je to politički vrh Izraela naložio nakon odgovora Hamasa na plan.

Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine. 

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'
TRAGEDIJA

'Policajac iz Senja skočio je u hladno more. Zaronio je na 16 m. Nije mogao otvoriti vrata'

Policajac Jasmin Mujaković iz Policijske postaje Senj među prvima je došao do mjesta nesreće gdje je poginulo četvero u slijetanju auta. Prema svjedocima, dao je sve od sebe da ih spasi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025