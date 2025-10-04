Trump naredio Izraelu: Odmah prestanite bombardirati Gazu!

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da Izrael mora odmah prestati bombardirati Gazu te da vjeruje da je Hamas spreman za mir nakon ranije izjave palestinske militantne skupine.

Istodobno, Katar je izjavio da je započeo koordinaciju s posrednicima Egiptom i Sjedinjenim Državama kako bi se nastavili razgovori o planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu za okončanje rata. Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova rekao je na X-u da Katar pozdravlja odgovor palestinske militantne skupine Hamas na Trumpov plan.

Izrael smanjuje ofenzivne aktivnosti

Izraelski politički vrh naložio je vojsci da smanji ofenzivne aktivnosti u Gazi nakon što je izjavio da se priprema za "trenutnu provedbu" prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, izvijestili su izraelski mediji.

Mediji izvješćuju da je to politički vrh Izraela naložio nakon odgovora Hamasa na plan.

Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine.

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.