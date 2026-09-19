SAD odobrio moguću prodaju protuzračne opreme Ukrajini vrijednu 2,7 milijardi dolara

Prodaja bi uključivala projektile, lansere projektila, radare za otkrivanje dronova i drugo naoružanje, priopćio je State Department.

- Ako se predložena kupnja ostvari, Ukrajina bi je financirala kombinacijom europskih doprinosa i sredstava američkog programa inozemnog vojnog financiranja dodijeljenih za vrijeme prethodne administracije. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 2,68 milijardi dolara - naveo je State Department.

Ukrajina je u više navrata tražila dodatnu pomoć kako bi odbila rusku invaziju na svoj teritorij, koja je ušla u petu godinu.

Ruski napadi na ukrajinski glavni grad Kijev pojačani su, a ukrajinska protuzračna obrana teško ih uspijeva odbijati zbog nedostatka streljiva.