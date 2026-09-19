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RUSI POJAČALI NAPADE

SAD odobrio moguću prodaju protuzračne opreme Ukrajini vrijednu 2,7 milijardi dolara

Piše HINA,
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SAD odobrio moguću prodaju protuzračne opreme Ukrajini vrijednu 2,7 milijardi dolara
Muster at the conclusion of Patriot Mission in Turkey | Foto: Bernd W?stneck/DPA/PIXSELL
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Sjedinjene Države u petak su odobrile moguću prodaju protuzračne obrambene opreme Ukrajini u vrijednosti 2,7 milijardi dolara, dok Moskva pojačava napade na svojeg protivnika

Prodaja bi uključivala projektile, lansere projektila, radare za otkrivanje dronova i drugo naoružanje, priopćio je State Department.

- Ako se predložena kupnja ostvari, Ukrajina bi je financirala kombinacijom europskih doprinosa i sredstava američkog programa inozemnog vojnog financiranja dodijeljenih za vrijeme prethodne administracije. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 2,68 milijardi dolara - naveo je State Department.

Ukrajina je u više navrata tražila dodatnu pomoć kako bi odbila rusku invaziju na svoj teritorij, koja je ušla u petu godinu.

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