Sjedinjene Države u petak su odobrile moguću prodaju protuzračne obrambene opreme Ukrajini u vrijednosti 2,7 milijardi dolara, dok Moskva pojačava napade na svojeg protivnika
SAD odobrio moguću prodaju protuzračne opreme Ukrajini vrijednu 2,7 milijardi dolara
Prodaja bi uključivala projektile, lansere projektila, radare za otkrivanje dronova i drugo naoružanje, priopćio je State Department.
- Ako se predložena kupnja ostvari, Ukrajina bi je financirala kombinacijom europskih doprinosa i sredstava američkog programa inozemnog vojnog financiranja dodijeljenih za vrijeme prethodne administracije. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 2,68 milijardi dolara - naveo je State Department.
Ukrajina je u više navrata tražila dodatnu pomoć kako bi odbila rusku invaziju na svoj teritorij, koja je ušla u petu godinu.
Ruski napadi na ukrajinski glavni grad Kijev pojačani su, a ukrajinska protuzračna obrana teško ih uspijeva odbijati zbog nedostatka streljiva.
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